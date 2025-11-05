Pedro J.: "Ángel Víctor Torres perjudicó a los canarios para beneficiar a la trama de su jefe Ábalos y encima alardea de ello"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez acusa a Ángel Víctor Torres de perjudicar a los canarios para favorecer la trama vinculada a Koldo García y José Luis Ábalos durante la compra de mascarillas en la pandemia. Un informe de la Guardia Civil revela que Torres presionó personalmente para efectuar pagos a la empresa Soluciones de Gestión SL, saltándose controles y amenazando con destituir a la directora del Servicio Canario de Salud. Pedro J. critica los bajos estándares éticos del Gobierno tras las explicaciones de Torres, quien negó cobros ilegales pero admitió haber favorecido la operación en perjuicio de los ciudadanos. El director de EL ESPAÑOL señala que varios medios han pedido la dimisión de Torres y subraya la existencia de responsabilidad política más allá de posibles delitos penales.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha criticado a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por "alardear de que perjudicó a los canarios" cuando ostentaba el cargo de presidente autonómico.

Así se ha manifestado tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha desvelado que Torres se implicó personalmente en los pagos a la trama Koldo, y las explicaciones ofrecidas por el ministro, que defendió el martes en una rueda de prensa que los hallazgos de los agentes demuestran que "no hay ni mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente...".

Durante su intervención en El programa de AR de Telecinco, Pedro J. Ramírez ha subrayado que "todos los indicios apuntan a que Torres vulneró la ley". En uno de los audios revelados por la UCO, el ministro forzó el pago de las actuaciones de emergencia del Gobierno canario a Soluciones de Gestión SL, la empresa de Víctor de Aldama, por indicación de Koldo García y para la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

"Torres dice que está presionando a la directora del Servicio Canario de Salud porque se empeña en hacer las comprobaciones. Dice que se tiene que dar cuenta de que es una situación excepcional. Y utiliza expresiones de muy mala educación demostrando que está amenazando con destituirla", ha relatado el director de EL ESPAÑOL, recordando que la Ley de Contratos Públicos establece que la actuación de emergencia no exime a la Administración de someterse a los procedimientos de control.

"Qué bajos están los estándares éticos del Gobierno que hay un ministro que sale a celebrar que no le hayan pillado cobrando mordidas o que no haya indicios de que cobró en metálico para la trama corrupta de su jefe José Luis Ábalos [en aquel momento secretario de Organización del PSOE]", ha analizado Pedro J. A su juicio, Torres "cobró en especie": "Estaba comprando la protección política, el patronazgo político del hombre omnipotente del PSOE. Y lo hacía en perjuicio de los ciudadanos de Canarias".

"Que pueda salir el ministro a alardear que perjudicó a los ciudadanos a quienes se debía para favorecer a una trama de corruptos, por mucho que dijese que no conocía sus maniobras, indica cómo la política se ha convertido en una representación teatral y lo bajos que están los estándares éticos", ha insistido.

Pedro J. Ramírez ha añadido que "no es casualidad" que haya "media docena de medios" que este miércoles hayan pedido la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en sus editoriales. "Hay una responsabilidad política independientemente de cuál sea la tipificación penal de su conducta".

No obstante, ha señalado que "el asunto más flagrante y candente" es el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se celebra estos días en el Tribunal Supremo. "Veremos si al final termina siendo condenado, pero tiene la responsabilidad de que desde su entorno se hizo la filtración [de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso] con una pretensión política destinada a fastidiar".

"Puede parecer un poco truculento que González Amador haya dicho eso de 'o me voy de España o me suicidio'., pero estaba reflejando el daño irreparable que desde la Fiscalía se le produjo y desde que en el Gobierno empezaron a llamarle delincuente. El Estado no puede hacer eso con un ciudadano aunque sea un presunto defraudador".

Memorias del Emérito

En su intervención en la tertulia conducida por Ana Rosa Quintana, Pedro J. Ramírez también ha comentado la publicación de las memorias de Juan Carlos I. Y lo ha hecho haciendo un paralelismo entre la evolución de la aprobación generada por las figuras del Emérito y de Adolfo Suárez, el primer presidente de la historia democrática reciente en España.

"A medida que pasa el tiempo, la figura de Suárez se agiganta. Creo que es la personalidad política más importante de la segunda mitad del siglo XX, el único que desde que tenemos memoria ha devuelto poder del Estado a la sociedad", ha valorado el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL.

Sin embargo, la de Juan Carlos I "se empequeñece cada vez más": "Su comportamiento, especialmente en los últimos años de su reinado, ha supuesto una traición a la confianza que los españoles depositaron en él. Su conducta ha hecho más vulnerable esa gran operación política que fue la Transición (...) escenario único en nuestra historia tras tantos episodios cainitas".

Pedro J. ha concluido diciendo que "ningún libro en el que se edulcore el recuerdo de los hechos va a poder desvirtuar este balance".