Feijóo promete mejorar los permisos de paternidad a autónomos y permitir que trabajen tras la jubilación

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido con los autónomos a eximirles de pagar sus cuotas durante dos años tras los permisos de maternidad y paternidad, y a acabar con las cotizaciones en bajas por enfermedad grave que impidan la actividad.

El presidente del PP ha presentado este miércoles un decálogo de medidas dentro del "Contrato con los Autónomos" del partido que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena.

Feijóo quiere permitir, además, que los autónomos puedan trabajar después de la edad de jubilación con el 100% de la pensión.

El líder de la oposición ha explicado las medidas del plan para los autónomos de su partido en un acto en Santander con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

Con este "contrato", el PP espera "mejorar la vida" de los que representan "el 16% de la riqueza del país". Pero para Feijóo, esta contribución de los autónomos "va mucho más allá".

"Afianzan la existencia de la clase media, crean comunidad allá donde abren sus negocios y son la identidad de los barrios y los pueblos", ha asegurado.

El PP quiere "ponerles las cosas fáciles" y "garantizar que se puedan dedicar a trabajar".

Por ello, Feijóo ha anunciado que su partido pretende reducir las cuatro declaraciones anuales de los autónomos a dos, y a una en el caso de los "nuevos autónomos."

Estas medidas se suman a las ya anunciadas sobre la exención del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros y la tarifa cero hasta dos años también para nuevos autónomos.

Los populares también quieren "equiparar los derechos de lactancia" a los que ya tienen las trabajadoras por cuenta ajena, y eximir de pagar cotizaciones durante un año por el primer empleado contratado y un 50% de bonificación por el segundo.

Feijóo ha destacado que las medidas que ha planteado su partido en Santander son "mollares" para proteger, impulsar y acompañar a los trabajadores autónomos.

"No puede ser que en este país tengan más miedo a Hacienda los autónomos que los corruptos", ha sentenciado asegurando que, "si esperamos a que el sanchismo salga de los juzgados para hablar de los problemas de los españoles, nunca vamos a poder hacerlo".

"Trama corrupta"

El presidente del PP ha criticado "el nivel de decadencia y deterioro de las instituciones" en España y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya nombrado ministro a Ángel Víctor Torres, que "formó parte de una trama corrupta de las mascarillas" y era "intermediario en los pagos".

"Hemos visto que el presidente del Gobierno ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros a un ministro que formó parte de una trama corrupta de las mascarillas, que era el intermediario en los pagos y que miraba a otro lado en la calidad de las mascarillas que compraba el Servicio Canario de Salud", ha subrayado.

Feijóo ha expresado su creencia de que, ahora mismo, todos los ciudadanos se están preguntando si para prosperar en el país o mejorar la posición social "es bueno formar parte de una trama corrupta o ser pariente del presidente del Gobierno".