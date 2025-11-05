Anatomía de una precipitada autoexculpación: falacias, medias verdades y silencios del ministro Ángel Víctor Torres

El Partido Popular estudia acciones legales contra Torres por supuestamente mentir en sede parlamentaria, mientras el propio ministro anuncia demandas contra Aldama por las acusaciones recibidas.

Torres aseguró no tener relación con Aldama ni con determinados funcionarios, pero la investigación ha revelado reuniones, llamadas y mensajes que contradicen sus declaraciones en la comisión del Senado.

La Guardia Civil ha aportado pruebas de mensajes y audios que demuestran contactos directos de Torres con Koldo García y Víctor de Aldama, así como presiones para agilizar pagos a la empresa Soluciones Gestión SL.

El ministro Ángel Víctor Torres se defendió públicamente ante el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en Canarias durante su mandato, negando vínculos y órdenes relacionadas con la trama Koldo.

Ángel Víctor Torres compareció en rueda prensa a las 16:30 horas de este martes para responder al último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El informe se centra en la compra de mascarillas del Gobierno de Canarias, cuando él lo presidía, a la trama Koldo.

El ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, lejos de aceptar su responsabilidad política, realizó una precipitada autoexculpación repleta de falacias, medias verdades y elocuentes silencios.

Torres negó el 2 de abril de 2024, tras el Consejo de Ministros, cualquier contacto con Koldo García y que hubiera dado órdenes relacionadas con la contratación de empresas durante la pandemia.

Sin embargo, la UCO ha aportado mensajes y audios que prueban que no solo existió contacto, sino que Torres intercedió directamente para agilizar pagos a la empresa relacionada con Víctor de Aldama.

El ministro asegura ahora que sólo contactó con Koldo García para el pago a Soluciones Gestión SL. Una verdad o mentira a medias: la Guardia Civil ha demostrado que su mano derecha, Antonio Olivera, fue quien pidió al socio de Aldama "una oferta de dos millones".

El entonces director del Servicio Canario de Salud, y que después pasó a ser jefe de Gabinete de Torres como ministro, confesó a Íñigo Rotaeche, también investigado en el caso Koldo, la intervención del asesor de José Luis Ábalos.

"Lo negocié con Koldo", le dijo Olivera a Rotaeche. Este mensaje demuestra cómo Koldo García habló con la mano derecha de Torres tras haber mantenido una conversación con el entonces presidente de Canarias.

Cristian Campos entrevista a Jorge Calabrés sobre la comparecencia de Ángel Torres

De hecho, el Partido Popular estudia emprender acciones legales contra Ángel Víctor Torres por haber mentido en la comisión de investigación del Senado cuando estaba obligado a decir la verdad.

Fue en esa comparecencia cuando aseguró que nunca tuvo relación con el empresario Víctor de Aldama.

"No he tenido trato personal con el señor Víctor de Aldama", afirmó el ministro. "No tuve ninguna reunión en ningún lugar", incidió.

Dos mentiras más de Torres, ya que el informe de la UCO demuestra cómo acudió a una cena en el restaurante Jai Alai organizada por Ábalos y Koldo en la que estuvo presente Aldama.

Esa cena tuvo lugar el 15 de julio de 2020. Un día después el empresario le envió un mensaje y Torres le llamó.

Ahora también se conoce que el expresidente de Canarias habló con Aldama el 21 de julio de 2020, seis días después.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, en un audio enviado a Koldo afirmó que ese día llamaría a Aldama.

"Sin comprobaciones"

"En el día de hoy hablaré con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos", dijo un aplicado Torres que se esforzaba para favorecer a la trama.

Tanto se esmeró en pagar a la empresa vinculada a Aldama, que no dudó en vencer "la resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones".

Ángel Víctor Torres, sobre las contrataciones a la empresa vinculada a Víctor de Aldama.

Esas validaciones necesarias eran requeridas por Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud.

"Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura. Durante el día de hoy espero tener la respuesta. Estoy encima de ella", confesó a Koldo.

Torres no dudó en presionar a altos cargos y funcionarios para lograr el pago de las facturas, aunque para ello se tuviera que saltar las comprobaciones necesarias que recoge la Ley de Contratos del Sector Público.

"Me da igual de dónde venga (la oferta), yo soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos", replicó Ana María Pérez ante las presiones para contratar y pagar a Soluciones de Gestión SL.

El enfado de Torres con la funcionaria por no poder favorecer a la trama de Ábalos y Koldo fue tal que escribió al exasesor del ministro de Transportes: "O lo soluciona o la levanto para el aire".

Otra falacia del ministro de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado fue afirmar que no tuvo ninguna relación con la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud.

Según Torres, ni la conocía y sólo la había visto una vez en su vida. Sin embargo, la UCO ha demostrado que trató directamente con ella los pagos a la empresa vinculada a Aldama.

Una dimisión incumplida

El ministro Torres se comprometió a dimitir si aparecía "un solo mensaje con Aldama". Lo hizo en la comisión del Senado en noviembre de 2024.

Después apareció un mensaje que le envió a Aldama y dijo que es que no respondió.

Ahora la UCO ha constatado que se reunió con el empresario en presencia de Koldo y de Ábalos, y que habló con él por teléfono al menos en dos ocasiones en julio de 2020.

El expresidente de Canarias también se refirió ayer en su rueda de prensa a que no existían mensajes sobre refinerías en Canarias, tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado 6 de octubre.

Esos mensajes no han sido incorporados por la UCO, pero existen, según puede corroborar este periódico.

En la Audiencia Nacional está abierta también la investigación por el caso hidrocarburos, en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Lo lógico es que la Guardia Civil incorpore esos mensajes a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz.

Por eso, la autoexculpación de Ángel Víctor Torres es precipitada. La UCO sólo ha incorporado mensajes con Koldo García del año 2020. Por tanto, tampoco se han analizado aún los del 2018, cuando Aldama asegura que pagó "un piso para encuentro con señoritas" para el actual ministro y para José Luis Ábalos.

Torres anunció este martes que demandará a Aldama por las acusaciones.

El empresario, en conversación con este periódico, mantiene que Koldo le pidió una comisión de "50.000 euros para Ángel Víctor Torres" y que el expresidente de Canarias viajó a Madrid para tener encuentros en pisos como el alquilado por él en la calle Atocha.