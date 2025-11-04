Torres, sobre el informe de la UCO con sus chats con la 'trama Koldo': "No hay mordidas ni mujeres. Demandaré a Aldama"

El ministro niega rotundamente cualquier implicación en delitos, asegurando que "no hay mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente" y anuncia acciones legales contra Aldama.

Torres mantuvo mensajes en 2020 con Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, y con el empresario Víctor de Aldama, ambos investigados por supuestas comisiones ilegales.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha valorado el informe de la Guardia Civil sobre sus chats con miembros de la llamada 'trama Koldo'.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido una rueda de prensa para valorar el informe de la Guardia Civil que recoge sus chats con la llamada trama Koldo.

En 2020, cuando Torres era presidente de Canarias, se mensajeó con Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Transportes, y con el empresario Víctor de Aldama.

Actualmente, ambos están siendo investigados por el Tribunal Supremo, por, supuestamente, formar parte de una red que pagó y cobró comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

Sin embargo, Torres ha subrayado este martes que en dichas conversaciones "no hay ni mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente...".

El ministro ha avanzado también que demandará a Aldama por vulneración del derecho al honor y la propia imagen, ya que el empresario declaró haber alquilado un piso en Madrid, en la zona de Atocha, para el disfrute del político canario "y de otras personas". El comisionista deslizó que allí se produjeron encuentros de tipo íntimo.

En una caótica rueda de prensa —el micrófono de Torres se ha estropeado y provocó molestas interferencias—, el político ha asegurado que tenía ganas de leer este informe para "arrojar luz" sobre "acusaciones tremendas" y "gravísimas" en su contra.

"Sabía que iba a concluir lo que iba a concluir: en ninguna de sus páginas se habla de comisiones que yo haya solicitado —ni nadie del Gobierno de Canarias—, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías [de petróleo], no hay nada sobre mi etapa en la Alcaldía de Arucas...", ha señalado el ministro.

"La UCO dice que no hubo ninguna actuación en interés propio de quien fuera —yo— presidente de Canarias", ha recalcado Ángel Víctor Torres. "Tampoco pide al juez [del Supremo] que haga ninguna investigación con respecto al presidente de Canarias, que fui yo", ha añadido.

"No hay ninguna actuación delictiva por parte de Gobierno que tuve el honor de presidir. He sufrido un ataque difamatorio con insidias, falsedades y vileza", se ha quejado el dirigente socialista, que ha exigido al PP que le dirija unas disculpas.

