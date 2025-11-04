Pilar Alegría justifica su cita con Paco Salazar, expedientado en el PSOE por denuncias de acoso: "Fue un encuentro personal"

Pilar Alegría y Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha restado importancia a su encuentro con Francisco Salazar, el alto cargo de Moncloa y exmiembro de la Ejecutiva del PSOE, que fue cesado este pasado verano tras conocerse varias acusaciones anónimas por acoso sexual.

"Es un encuentro personal", ha asegurado Alegría vestida de morado feminista sólo 24 horas después de comer con Salazar en un céntrico restaurante madrileño tal y como acredita el diario digital Artículo 14 con varias fotografías del encuentro.

"Es una persona que conozco desde hace muchos años y que no veía desde hace medio año", ha defendido Alegría. Fuentes de su entorno niegan que se haya hablado sobre las acusaciones durante este almuerzo.

De hecho, la ministra y líder del PSOE aragonés fue una de las pocas que salió en defensa de Salazar tras conocerse las informaciones sobre acoso sexual publicadas hace cuatro meses, el pasado 5 de julio por Eldiario.es.

Esa misma mañana, a la entrada de un Comité Federal que iba a aupar a Salazar como secretario de organización adjunto, Alegría lo definió como un "compañero absolutamente íntegro" pese a que otras compañeras como Adriana Lastra ya estaban pidiendo su cese a las puertas de Ferraz.

A esa misma hora, una reunión de urgencia de la Ejecutiva estaba analizando varios escenarios y Salazar presentó su dimisión en el órgano interno del PSOE y como fontanero en La Moncloa.

Tras conocerse su renuncia, Alegría compareció de urgencia a las puertas de la sede federal del PSOE para rectificar y asegurar que su dimisión "era necesaria".

Fuentes del Ejecutivo aseguran que, desde ese momento, ya "no hay ningún vínculo" laboral ni de relación con Salazar y enmarcan el encuentro de la ministra portavoz con el exalto cargo como "personal".

Desde su cese, Ferraz y Moncloa habilitaron sendos buzones anónimos para recoger denuncias de empleados.

En el caso del Gobierno, fuentes del palacio admiten que no ha recibido ninguna acusación.

En cambio, en el partido no comentan la situación en la que está el expediente abierto y la investigación interna que se está realizando bajo confidencialidad.