Zapatero: "Voy a China bastante y me invitan ¿Trabajo para el Gobierno chino? No"

Zapatero, este lunes en "los desayunos del Ateneo" celebrados en la centenaria institución madrileña este lunes en Madrid. Europa Press

El expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, ha abordado diferentes temas de actualidad en "los desayunos del Ateneo". En el foro madrileño se ha referido a los vínculos con el Gobierno de Pekín.

Ante la pregunta de si ejerce como lobbista de su Ejecutivo o de empresas como Huawei, Zapatero ha asegurado que "defiendo las buenas relaciones con China" porque "económicamente nos interesa".

El político leonés ha elogiado la postura de Xi Jinping asegurando que "defiende el multilateralismo". También ha ironizado sobre las críticas "de la derecha".

"No estoy en el órgano central del Partido Comunista Chino pero la derecha va a acabar conmigo ahí", ha terciado entre risas.

También se ha referido a sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, muy criticadas en todo el continente americano. Zapatero ha presumido de conocer el país muy bien y ha criticado que Donald Trump esté incrementando la presión bombardeando narcolanchas y amenazando a Nicolás Maduro.

"Defiendo una solución pacífica al conflicto. Toda alternativa que no sea esa, será horrible para el país", ha añadido alertando sobre un posible final que sea "un conflicto bélico".

El expresidente del Gobierno, que ha ejercido como negociador con Junts, ha evitado criticar a Carles Puigdemont pese a que hace una semana anunció su ruptura con el Gobierno.

Zapatero ha asegurado que la experiencia fue "extraordinariamente positiva" porque le ha permitido "entender cosas del catalanismo y del independismo" y que incluso el cierre, que se lo comunicaron tras un almuerzo, "fue cordial". "Hasta eso es importante preservarlo", ha añadido.

Sobre si la salida de Santos Cerdán del equipo negociador, tras su ingreso en prisión, impactó en las relaciones con el partido separatista, el expresidente ha admitido que fue un golpe, pero no decisivo.

"Había cuajado una confianza muy intensa con Junts. No digo que determinara pero sí que ha influido", ha sentenciado.

También ha rememorado su presencia en el funeral de Estado sobre las víctimas de la Dana la semana pasada. "Lo pasé mal", ha asegurado porque en el "ambiente" había una gran tensión y un duelo que no se había cerrado.

De ahí que crea que la dimisión de Carlos Mazón, anunciada este lunes por el ahora presidente en funciones, no le haya convencido.

"El PP gestiona esta crisis política como la Dana", ha añadido para luego deslizar que sí se han podido cometer errores en la gestión nacional y pedir "una reforma del modelo" porque "ahora es la Comunidad Autónoma la que llama".

"No todas llaman porque es reconocer su incompetencia", ha añadido. También ha sacado pecho por ser el impulsor de la UME para pedir que se "dupliquen" los efectivos.

Zapatero ha prometido "lealtad" al PSOE porque "es su manera de entender la lealtad a España" pero sí ha alertado de que es necesario "esmerarse en presentar un proyecto".

"Está bien en denunciar los planes del PP con Vox pero eso no es una respuesta a vivienda, cambio climático o reindustrialización", ha añadido.

Practicando esa "lealtad", ha defendido incluso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el día que ha comenzado su juicio ante el Supremo por posible revelación de secretos.

"Tuve dos cafés largos con él y me causó una impresión excelente", ha revelado a la par que ha pedido creer en su "completa inocencia" porque es alguien que tiene "esa convicción".

Sobre sus años de presidente, Zapatero ha admitido que tuvo una relación buena con Juan Carlos I pero que ahora "no le sorprende" que en sus memorias hable bien de Franco.

"Me contó anécdotas de Franco interesantes. En la ley de memoria histórica, yo le noté incómodo y me dijo: ¿Sabes quién me puso a mi?", ha recordado a la par que ha asegurado que "es muy sincero".

Sobre ese libro, sólo ha añadido que "van a corroborar que Felipe VI está mejorando a Juan Carlos I y que Leonor va a mejorar a Felipe VI".