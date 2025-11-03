Álvaro García Ortiz se sentará desde este lunes en el estrado del Supremo, algo que él mismo ha pedido, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado.

Lo hará el Tribunal Supremo por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo -donde continú-- que consistirían en la filtración de un 'email' que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en el caso por fraude fiscal. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

La acusación particular, que ejerce el novio de la presidenta madrileña, y las populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para García Ortiz por un delito de revelación de secretos, mientras que la Fiscalía reclama la absolución al sostener desde el inicio que no hay delito.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, rechazan que filtrase ningún correo con información que ya era conocida, y defienden que recabó los correos de sus subordinados en base al Estatuto de la carrera y para difundir una nota de prensa que desmentía noticias "inveraces" difundidas por algunos medios y "responsables públicos".



No será hasta el 12 de noviembre cuando el fiscal general tome la palabra.