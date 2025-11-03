Mazón anuncia que dimitirá: el PP se inclina por una nueva investidura con Pérez Llorca como posible candidato
Mazón puede permanecer en funciones más de 5 meses si Vox no inviste a otro presidente del PP y fuerza elecciones
Editorial: Por qué el PP debe presentar un nuevo candidato a la investidura de la Generalitat
-
Empieza la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana que comió con Mazón el día de la dana
La comparecencia como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, ha comenzado en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) a las 9:40 horas de este lunes.
Se espera que en su testimonio pueda "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y, concretamente, sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".
Así lo dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, que ordenó a la jueza instructora tomar declaración como testigo a esta periodista, que estuvo con el president de la Generalitat hasta, al menos, las 18:45 horas de ese 29 de octubre.
-
Llega el fiscal general del Estado al Supremo
Álvaro García Ortiz acaba de llegar al Supremo en el jucio contra él por la supuesta filtración de un 'email' que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en el caso por fraude fiscal.
Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
-
Mazón: "Espero que la gente pueda elegir entre un hombre que se ha equivocado y un hombre que es una mala persona"
Mazón termina su declaración insistiendo una vez más en que "el Gobierno nos ha negado herramientas" y ha acusado a Sánchez de "usar a las víctimas como ariete".
"Espero que la gente pueda elegir entre un hombre que se ha equivocado y un hombre que es mala persona". Ha sido un honor servir a mi tierra. Gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad", finaliza.
-
Mazón anuncia su dimisión y pide a PP y Vox que elijan a su sustituto: "Ya no puedo más"
"Liderar la reconstrucción requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos ya", prosigue Mazón, que recuerda que el PP ganó las elecciones en la Comunidad Valenciana.
"Me dirijo a la mayoría parlamentaria viva", apunta, en clara referencia no sólo al PP, también Vox. Y enumera las medidas que ambos partidos han aprobado estos dos años.
"Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables. Pero no por mí, por mi familia. Ya no puedo más", añade.
De esta manera, Mazón anuncia su dimisión como president y pide al PP y a Vox que elijan sustituto.
-
Mazón denuncia una "campaña brutal" contra él: "Me han llamado asesino"
"Me han llamado asesino. Dijeron que estuve de cumpleaños con políticos y expolíticos, que tenía el móvil apagado...", prosigue Mazón, que afirma que mucho de lo que se ha dicho sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 son "bulos".
"Se afirmó, incluso, que yo retrasaba la alerta de manera deliberada", añade para denunciar una "campaña brutal" contra él.
Acusa a la izquierda de usar la "desgracia" como arma política y vuelve a cargar contra el Gobierno por la "desastrosa recuperación" de Valencia.
-
Mazón reconoce sus "errores" pero señala al Gobierno: "Nos querían dejar solos por estrategia política"
"Hoy es el primer día, como excepción, que haré referencia a mi personal. Tras estos días, duros y crispados y en ocasiones crueles. Quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada: reconocer los errores propios como máximo responsable de la Generalitat Valenciana: permitir que se generan toda clase de bulos por no dar explicaciones a tiempo, no pedimos la declaración de emergencia nacional porque según el Gobierno no iban a traer más medios. Nos querían dejar solos por estrategia política. Y sobre todo, otro error: mantener la agenda de ese día", afirma Mazón.
Cree que debería haber estado presente en varios puntos de la Generalitat. "He pedido perdón. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba. No sabíamos que había fallecidos hasta la madrugada. Debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda. Jamás escatimamos en recursos, en el trabajo incansable... ante una devastación inimiginable. Estos errores me perseguirán toda la vida, viviré con ellos, pero ninguno por cálculo políico".
-
Mazón: "Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos"
Mazón asegura que la Generalitat ha abordado "a fondo perdido" y sin ayuda del Gobierno a la reconstrucción.
"La falta de ayuda en las primeras horas es clamorosa y a día de hoy lo sigue siendo", asegura.
Denuncia que la Generaltiat pidió "ayuda" y que está no llegó por parte del Ejecutivo.
"Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos", dice.
Califica de "escadaloso" que el Gobierno no haya solucionado el barranco del Poyo.
-
Mazón: "Hablar de mi futuro político me parecía una frivolidad"
Comparece Carlos Mazón, que comienza su declaración institucional agradeciendo su "lealtad, grandeza y apoyo" al Rey y a la reina Letizia durante este año.
"Esta es una comparecencia anunciada y meditada. He decidido hacer un balance personal. Siempre he mantenido el mismo criterio: hablar de mi futuro político me parecía una frivolidad. Y eso he hecho hasta ahora. La dana fue un tsunami inimagiable de unas proporciones que no podemos imaginar. Un territorio destrozado por el desbordamiento de un barranco mortal y unas lluvias sin precedentes. Estas tierras están acostumbradas a las gotas frías y a las dos alertas rojas que hemos tenido este otoño. Pero no a la furia de la naturaleza. Hemos hecho todo. Jamás un Gobierno autonómico ha abordado un reto como este", comienza.
Colegios, trenes, pasarelas... Mazón hace un enumeración de todo aquello que quedó destruido y que a día de hoy está solucionado o en vías de ello.
-
Maribel Vilaplana llega a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, acaba de llegar a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa penal.
Vilaplana ha llegado sin hacer declaraciones y después de haber recibido este domingo el alta hospitalaria tras sufrir una crisis de ansiedad.
-
Mazón comparecerá en una declaración institucional sin preguntas
El president realizará una "declaración institucional" a las 09.00 horas en el Palau de la Generalitat.
No habrá turno de preguntas.
Ayer domingo se avanzó que Mazón iba a comparecer hoy para aclarar su futuro político tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" con Feijóo.
-
La conversación entre Mazón y Feijóo
La comparecencia de Mazón, que tendrá lugar en poco más de 20 minutos, llega después de mantener "varias conversaciones" este domingo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El lunes es también el día en que Feijóo ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP, al que asistirán 'barones' territoriales de la formación, al que está previsto que Mazón no acuda.
La crisis valenciana es "un tema que hay que resolver cuanto antes", según admiten fuentes de la dirección nacional del PP.
En mente están los próximos procesos electorales, el primero en Extremadura el próximo 21 de diciembre, al que seguirán en 2026 los comicios en Castilla y León y en Andalucía.
La dimisión de Mazón ha empezado a provocar movimientos dentro del partido. Así, la estructura orgánica del PPCV apuesta por el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.
-
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana, declara hoy a las 9:30 horas ante la jueza
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, declara hoy como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.
Vilaplana está citada a las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja después de haber recibido este domingo el alta hospitalaria tras sufrir una crisis de ansiedad.
La comida que ambos mantuvieron en el restaurante El Ventorro ha estado envuelta en polémica desde que se hizo pública 10 días después de la catástrofe, cuando se dijo que el encuentro había durado hasta las 17.45 y que Mazón había llegado a las 18.00 horas al Palau de la Generalitat.
Sin embargo, a principios de septiembre, unos 10 meses después de la dana, Vilaplana publicó una carta abierta en la que fijó su salida del restaurante entre las 18.30 y las 18.45 horas, y este pasado mes octubre se supo que el president la acompañó a las 18.45 horas hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante, donde ella tenía aparcado el coche.
Vilaplana testificará este lunes ante la jueza que instruye la causa de la dana, quien le ha requerido que aporte el tique del aparcamiento y cualquier otro elemento que acredite el periodo en que estuvo con Mazón el día de la catástrofe
-
Mazón acaba de llegar al Palau de la Generalitat
El presidente de la Generaltiat Valenciana ha llegado hace solo unos minutos al Palau, donde comparecerá a las 9:00 horas para anunciar su dimisión.
-
Carlos Mazón comparece a las 9:00 horas este lunes para aclarar su futuro tras hablar con Feijóo mientras crece la presión para que dimita
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá este lunes a las 9:00 horas a para aclarar su futuro político tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" este mismo domingo con Alberto Núñez Feijóo.
Según informa este lunes EL ESPAÑOL, Mazón dimitirá. Todo apunta a que el partido intentará la investidura de un nuevo presidente con la mayoría parlamentaria vigente.
El posible candidato para la misma es el actual portavoz parlamentario del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, un hombre de la estrecha confianza de Mazón. Es, además, el secretario general del PPCV.
-
Arranca hoy el juicio contra el fiscal general del Estado ante el Supremo por la filtración sobre el novio de Ayuso
Álvaro García Ortiz se sentará desde este lunes en el estrado del Supremo, algo que él mismo ha pedido, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado.
Lo hará el Tribunal Supremo por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo -donde continú-- que consistirían en la filtración de un 'email' que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en el caso por fraude fiscal. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
La acusación particular, que ejerce el novio de la presidenta madrileña, y las populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para García Ortiz por un delito de revelación de secretos, mientras que la Fiscalía reclama la absolución al sostener desde el inicio que no hay delito.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, rechazan que filtrase ningún correo con información que ya era conocida, y defienden que recabó los correos de sus subordinados en base al Estatuto de la carrera y para difundir una nota de prensa que desmentía noticias "inveraces" difundidas por algunos medios y "responsables públicos".
No será hasta el 12 de noviembre cuando el fiscal general tome la palabra.