El Gobierno acusa a Mazón de dimitir "tarde y mal" y critica que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones

El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, este lunes en un acto en Madrid. Gustavo Valiente / Europa Press

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, cree que la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llega "tarde" y "mal" y ha lamentado que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones, ya que es lo que la Comunidad Valenciana necesita.

"Esta mañana hemos visto una muestra más de cómo no tienen que hacerse las cosas", ha dicho Cuerpo este lunes a su llegada a un acto en Madrid, después de conocer que Mazón haya anunciado que deja su cargo como president pero no su acta de diputado en las Cortes valencianas.

Sobre las duras críticas de Mazón al Gobierno, al que ha acusado de "dejar sola" a Valencia y no dar ayudas económicas, Cuerpo ha dejado claro que el Ejecutivo "ha estado en todo momento y seguiremos estando al lado de la ciudadanía, de los empresarios, de los trabajadores" de la Comunidad Valenciana y ha recordado que sólo en la provincia de Valencia las ayudas desembolsadas sobre el terreno ascienden a 8.000 millones de euros.

"Esto es más del 10% del total del PIB de la provincia valenciana, es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en cinco años, en un solo año", ha señalado Cuerpo, quien ha considerado que estos datos demuestran "la magnitud y la importancia" de las ayudas.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado el tono de la comparecencia institucional de Mazón. "Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha escrito en redes sociales.

También ha opinado que las víctimas "no merecían este president y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que Mazón no tenía "más remedio que dimitir" tras la escena que se vio la semana pasada en Valencia en el homenaje a la víctimas por la dana.

"Todo lo demás es alargar el dolor de los valencianos", ha añadido.

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a Mazón que "haga caso a las víctimas, que llevan más de un año esperando" a que se asuman responsabilidades por la gestión de la catástrofe.

"Cobarde"

Desde otras formaciones políticas también se han referido a la dimisión de Carlos Mazón.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este lunes de "cobarde, falaz y perversa" el anuncio del presidente de la Generalitat valenciana.

"Una dimisión a la altura del personaje. Cobarde, falaz y perversa", ha criticado Rufián, que también le ha reprochado a Mazón que dedicara "literalmente" unos "cinco segundos para los 229 muertos" por la dana del 29 de octubre de 2024.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que la dimisión de Mazón se debe a la movilización social y política contra él y espera que al final "termine en la cárcel" por su gestión de la dana.

"Mazón anuncia su marcha como consecuencia de la movilización social y política del pueblo valenciano que lleva un año clamando por la verdad, justicia y reparación. Vamos a trabajar para que termine en la cárcel por lo que hizo y para echar al PP de las instituciones", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.