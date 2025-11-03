Feijóo tras el paso de Mazón: "Hoy da una lección a los que nunca asumen nada... Sánchez debería haberse ido antes"

El Comité Ejecutivo Nacional del PP se celebró con baja asistencia de barones, debido a otros compromisos de agenda.

Feijóo critica que Pedro Sánchez no haya dimitido antes, contrastando su situación con la de Mazón.

Alberto Núñez Feijóo considera "correcta" la decisión de Carlos Mazón de dejar su cargo como presidente de la Generalitat Valenciana.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado de "correcta" la decisión tomada por Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat Valenciana anunció este lunes que dejará el cargo y, aunque aún no ha dimitido, ha dejado claro que ya no tiene "la fortaleza" para seguir.

Según Feijóo, que ha pasado todo el fin de semana hablando con el barón valenciano, "hoy ha dado una lección a todos los que nunca asumen nada". Pero lo cierto es que el presidente nacional del Partido Popular hadad por "dimitido" a Mazón cuando, de hecho, todavía no lo ha hecho y según su entorno este mares aún presidirá la reunión del Consell.

Probablemente, el PP valenciano esté ya buscando el modo de recabar apoyos para una nueva investidura. Y de ahí que no haya dimisión efectiva, ni nombre públicamente claro de sustituto.

Y por ello la exhortación de Feijóo a "los partidos que sostienen al Gobierno valenciano" a que "estén a la altura" y faciliten "cuanto antes, la elección de nuevo presiente". O lo que es lo mismo, el reto del PP a Vox para que asuma la "repsosanbilidad que merecen los ciudadanos" de la Comunidad.

Aunque la dirección nacional del PP sabe que le PSOE "seguirá haciendo leña del árbol caído", y sometiendo a debate si debía haberse ido antes o después, Feijóo fue tajante: "Yo os digo que Sánchez debería haberse ido mucho antes que él".

Porque, según Feijóo, frente a una ministra que "urdía mociones de censura en los pueblos y pagaba anuncios mientras aún se buscaban los cuerpos", o un Gobierno que "mantuvo el pleno para asaltar el Consejo de RTVE mientras la gente aún se ahogaba, literalmente", Mazón ya "se ha disculpado y ha asumido sus errores, este lunes, hasta las últimas consecuencias".

El líder del PP presidía este lunes un desangelado Comité Ejecutivo Nacional, sin apenas barones, con diferentes asuntos de agenda que impidieron acudir a la inmensa mayoría. Por no estar, no acudió ni María Guardiola, a cuyo "ejemplo de coherencia" dedicó Feijóo una buena parte de su discurso.

Apenas cinco presidentes autonómicos del PP se acercaron a Génova, el día en que a salida de Mazón opacaba el inicio del juicio al fiscal general, o el procesamiento de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

