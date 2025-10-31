El PP compara a Óscar Puente con un mono, después de que el ministro se burlara del físico de Feijóo tras operarse de la vista

Imagen difundida por el PP en su cuenta de X.

Las claves nuevo Generado con IA El Partido Popular (PP) critica al ministro Óscar Puente por burlarse del físico de Alberto Núñez Feijóo tras su operación de vista. En redes sociales, el PP compara al exalcalde de Valladolid con un primate, cuestionando su lugar en el Gobierno. Óscar Puente responde al PP, mencionando su intervención en la investidura fallida de Feijóo y destacando su papel en la política.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a protagonizar una polémica en redes sociales tras burlarse del aspecto físico de Alberto Núñez Feijóo.

En un mensaje publicado en X, el ministro comparó este jueves la imagen del líder del PP con la del presidente del Gobierno, tras la aparición de Pedro Sánchez con gafas durante su comparecencia en el Senado.

Puente escribió que las gafas de Dior del presidente, que costaron cerca de 300 euros, habían sido "invertidas divinamente" y que el resultado era "un look aún mejor y los fachas bailando un mes".

Después, adjuntando una foto de Feijóo, añadió: "A la derecha, pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas".

El comentario fue interpretado como una burla a la operación de vista a la que se sometió Feijóo.

En cuestión de horas, el PP respondió elevando aún más el tono y cayendo en el terreno del insulto.

"Puesto que Óscar Puente se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo", escribieron los populares junto a una imagen que mostraba a un primate y al propio ministro.

"El de la izquierda, un ser poco evolucionado, carente de educación y cortesía. Junto a él, un primate", añadía el texto. "Ambas criaturas tienen en común que ninguna debería ser ministro del Reino de España".

Puesto que @oscar_puente_ se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo.



En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate.



Ambas criaturas tienen en… pic.twitter.com/WDnCioeNui — Partido Popular (@ppopular) October 30, 2025

El ministro respondió de nuevo con ironía y con más ataques contra Feijóo.

"Este mono os tiene bailando desde aquel 26 de septiembre de 2023 en el que dejé claro a toda España que el amigo del narco no da la talla", escribió, en alusión al debate de investidura fallido de Feijóo.

Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, se ha pronunciado este viernes en Espejo Público sobre la polémica. "Comentar el aspecto físico de las personas no va conmigo", ha asegurado.

Muñoz ha explicado que fueron "las personas que llevan las redes del PP" quienes contestaron al ministro "con el mismo lenguaje que usa Puente contra sus rivales políticos".

Preguntada por si el PP no se estaba rebajando al nivel del ministro, respondió: "Era una forma de contestarle para que entienda lo que hace habitualmente".