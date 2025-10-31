Pedro J. interpela a Sánchez sobre la "cacería de los matones encapuchados" que agredieron al periodista de El Español

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, ha instado al presidente Pedro Sánchez a condenar la agresión sufrida por el periodista José Ismael Martínez en la Universidad de Navarra. El periodista fue atacado por encapuchados vinculados a grupos de la izquierda abertzale mientras informaba sobre una protesta. Pedro J. Ramírez destaca la falta de condena oficial del Gobierno, sugiriendo que una agresión similar a un periodista de medios afines habría sido condenada rápidamente. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, condenó la agresión, y asociaciones de periodistas también han denunciado los hechos.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha interpelado a Pedro Sánchez por la brutal agresión sufrida por un periodista de EL ESPAÑOL este jueves en la Universidad de Navarra. José Ismael Martínez fue atacado por encapuchados vinculados a grupos de la izquierda abertzale cuando informaba de los incidentes desatados a raíz de la convocatoria de un acto del agitador ultra Vito Quiles.

Durante una intervención en El programa de AR de Telecinco, Ramírez ha instado a Sánchez y a su Gobierno a condenar la "cacería" al reportero y a que adopten medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir en Navarra ni en ningún otro sitio.

Y lo ha hecho recordando las palabras que la semana pasada pronunció en el Congreso, durante la sesión de control al Ejecutivo, la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua, que enumeró una larga lista de presuntos episodios de violencia ultraderechista:

"Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas, encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando. Señor Sánchez, lo estamos viendo", dijo Aizpurua desde su escaño.

"Sánchez otorgó la coherencia del relato y, en vez de preguntarle a Aizpurua si cuando hablaba de encapuchados se refería también a lo que habían hecho durante décadas los etarras, se comprometió a tomar una serie de medidas en relación al tema de la memoria democrática y la eliminación de símbolos franquistas", ha subrayado Pedro J.

Encapuchados de izquierda radical agreden brutalmente a un periodista de El Español que cubría el acto de Vito Quiles en Pamplona

El director de EL ESPAÑOL se ha mostrado "muy enfadado" con la agresión a José Ismael Martínez por los radicales y ha interpelado a Sánchez: "Hemos visto una cacería, una jauría humana lanzándose contra un joven periodista en cumplimiento de su deber constitucional y de todos los ciudadanos. Ahí vemos a los matones encapuchados actuando además en el recinto de una universidad. ¡Lo estamos viendo, señor presidente!".

"¿Qué tiene que decir el Gobierno de Sánchez, el ministro del Interior, la ministra portavoz, de lo ocurrido ayer en el campus de la Universidad de Navarra, de la actuación de estos centenares de personas?", se ha preguntado el director de este periódico. "No es un grupo de diez, sino que han tenido que salir de algún sitio, y han salido de la Pamplona gobernada por Bildu gracias al apoyo del PSOE, de la Navarra en la que el PSOE se mantiene en el poder gracias a Bildu".

Pedro J. Ramírez ha explicado que a José Ismael Martínez, que llevaba su acreditación profesional perfectamente visible colgada del cuello cuando empezaron a golpearle, le han tenido que dar cuatro puntos en el ojo y tiene un músculo facial afectado. "Ha tenido mucha suerte de que esas patadas y puñetazos no le hayan roto ningún hueso ni le hayan producido ninguna lesión interna", ha valorado. "Podría haber sido muchísimo más grave".

Ha recordado que a lo largo de su dilatada trayectoria como director de periódicos ya sabe lo que significa que uno de sus reporteros pueda perder su vida en una misión informativa, en referencia a los asesinatos de Julio Fuentes en la guerra de Afganistán y de Julio Anguita Parrado, alcanzado por un misil del Ejército iraquí.

José Ismael Martínez, minutos después de la agresión.

"Los protagonistas de la agresión pertenecen a grupos escindidos o afines a Bildu que se autodenominan socialistas y no lo son en el sentido democrático del término. Esta gente es el fruto de un caldo de cultivo que las autoridades de Navarra han estado tolerando o no están combatiendo", ha denunciado Pedro J. Ramírez.

También ha asegurado que el Gobierno ya habría salido en tromba a condenar la agresión si la hubiese sufrido un periodista de TVE, Radio Nacional o de cualquier otro medio afín. "Lo último que se la ha escuchado a Sánchez en referencia a los medios de comunicación fue ayer en el Senado y refiriéndose a ellos como fachosfera o máquina del fango".

"Yo me pregunto qué está dispuesto a hacer para defender la libertad de expresión y proteger a los periodistas. Soy un director de periódico y desde esa posición le hago públicamente estas preguntas al presidente del Gobierno", ha concluido.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este viernes la brutal paliza a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: "El PSOE aplaude a los abertzales que han herido a cuatro policías y al periodista José Ismael Martínez. (...) Primero dieron la alcaldía a Bildu y ahora quieren decidir quién puede hablar en Pamplona. Restauraremos la convivencia". Las principales asociaciones de periodistas también han denunciado los hechos.