El Gobierno ataca a Ayuso en un acto solemne contra el fascismo pero calla sobre la violencia de la 'kale borroka' en Pamplona

El presidente Pedro Sánchez ha atacado este viernes a Isabel Díaz Ayuso y ha advertido sobre quienes buscan "deslegitimar la democracia y demoler nuestras libertades", durante el acto institucional del Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, celebrado en Madrid.

Sin embargo, Sánchez no ha condenado en su discurso la agresión que el periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez sufrió el jueves, a manos de un grupo de radicales violentos en Pamplona.

En los incidentes provocados en la Universidad de Navarra por un grupo de jóvenes que se autodefinen como abertzales y "antifascistas" también resultaron heridos cuatro policías. Sin que el Gobierno haya condenado, hasta ahora, lo ocurrido.

Durante el acto celebrado este viernes, Pedro Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres han honrado la memoria del poeta Federico García Lorca, el director de cine Luis Buñuel, la filóloga María Moliner y el jefe del Ejército republicano, Vicente Rojo Llull, entre otras víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Tanto Sánchez como el ministro han aprovechado el acto, instituido por la Ley de Memoria Democrática, para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su discurso, Pedro Sánchez ha advertido de que uno de cada cinco españoles cree que la dictadura de Franco fue "buena o muy buena".

"Este terrible dato", ha señalado, "es el resultado del revisionismo que busca enturbiar nuestra historia para nublar nuestro presente y anular nuestro futuro, pues con frecuencia son los jóvenes quienes sucumben a ese discurso".

Una amenaza para la democracia que busca "falsear la historia y sentar las bases para demoler las libertades que tanto nos costó levantar", ha señalado el presidente del Gobierno.

Algo que, ha añadido, "no pasa por accidente ni por casualidad", sino que es el fruto de "la labor lenta y constante de deslegitimación de la democracia".

"Se empieza por llamar al revisionismo concordia, y se acaba ignorando que en algunos edificios institucionales se practicaba la tortura hasta el final", ha lamentado el presidente.

De este modo, ha censurado tanto a Ayuso (que rechaza colocar una placa que identifica la sede de la Comunidad de Madrid como un lugar de torturas), como a los gobiernos regionales del PP que decidieron sustituir las leyes autonómicas de memoria histórica por otras de "concordia".

