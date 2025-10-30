Sánchez insiste en que la comisión "es un circo" y Junts se lo afea: "Sus sonrisas ayudan a crear esa sensación"

El presidente del Gobierno defiende su comparecencia como una muestra de respeto institucional y recuerda que ha rendido cuentas ante las Cortes más de 60 veces.

Sánchez responde a las críticas con ironía y reafirma su postura de que la comisión es una "comisión de difamación", comentarios que se ordenaron retirar del Diario de Sesiones.

Eduard Pujol critica las sonrisas de Sánchez, afirmando que contribuyen a la percepción de "circo" en la comisión.

Pedro Sánchez califica la comisión Koldo del Senado como "un circo", provocando un enfrentamiento con el senador de Junts, Eduard Pujol.

Pedro Sánchez ha vuelto a calificar la comisión Koldo del Senado como "un circo" durante su intervención ante el senador de Junts, Eduard Pujol, lo que ha provocado un nuevo choque en la sesión.

El parlamentario independentista le ha replicado de inmediato: "Por parte de Junts no se ha convertido en un circo".

"Discrepamos", ha respondido el presidente del Gobierno.

Pujol, que ha intervenido por primera vez "como oposición a un Gobierno incumplidor", ha aprovechado para reprocharle su actitud durante la comparecencia: "Sus sonrisas durante muchos minutos ayudan a crear esa sensación de circo".

Sánchez ha contestado con un tono irónico: "A las insidias y difamaciones es mejor responder con una sonrisa".

Durante toda la mañana, Sánchez ha repetido las mismas descalificaciones hacia la comisión de investigación, a la que ha tildado de "circo" y "comisión de difamación" en varias ocasiones.

Lo ha hecho primero ante la senadora de UPN, María Caballero, que ha abierto la sesión con preguntas sobre los sobres en metálico que circulaban en Ferraz, y más tarde ante el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

El presidente de la comisión ha ordenado retirar del Diario de Sesiones las alusiones de Sánchez a la "comisión de difamación".

En todo caso, el presidente del Gobierno ha defendido su comparecencia como muestra de "respeto institucional", y ha recordado que es "el jefe del Ejecutivo que más veces ha rendido cuentas ante las Cortes".

"Más de 60", ha añadido.

"Oposición"

Pujol ha iniciado su intervención recordando que Junts se presenta "como oposición a un Gobierno incumplidor".

"Se han esforzado mucho en no cumplir el acuerdo de Bruselas para tenernos aquí como oposición. Nos han obligado a decir hasta aquí", ha dicho el senador catalán.

Al principio, Pujol ha lamentado no poder expresarse en catalán, lo que, según ha señalado, "da ventaja" a Sánchez.

El presidente le ha recordado que es la derecha la que bloquea en el Senado el uso de las lenguas cooficiales y ha defendido que el Ejecutivo "cumple los acuerdos" y trabaja para que "todos los pactos se materialicen".

Sobre los pagos en metálico en el PSOE, Pujol le ha preguntado "de dónde salen los billetes". "¿Tienen una varita mágica que se llama corrupción o una máquina para fabricar dinero en Ferraz al estilo de Génova?".

Sánchez ha respondido que "el dinero proviene de nuestras cuentas corrientes" y ha insistido en que su Gobierno "es el más limpio de la democracia junto al de José Luis Rodríguez Zapatero".