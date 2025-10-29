Koldo: "He cobrado del PSOE más de lo que dice la UCO; una parte en billetes grandes porque nadie los quería"

Koldo García asegura que los gastos que adelantó están justificados con tickets, y que los pagos en efectivo no fueron considerados en el informe patrimonial de la UCO.

El PSOE admitió en el Tribunal Supremo haberse pagado 127.000 euros en efectivo a la Secretaría de Organización, aunque no aclaró a quiénes se les entregó el dinero.

El exasesor del PSOE desmiente que todos los pagos se hicieran en billetes de 50 euros, como asegura el partido, y reconoce haber manejado billetes de 100, 200 y 500 euros.

Koldo García afirma haber recibido más dinero en efectivo del PSOE de lo que figura en el informe de la UCO, incluyendo billetes grandes que nadie más quería.

Koldo García atiende a EL ESPAÑOL horas antes de la declaración del exgerente Mariano Moreno y de la secretaria de Ferraz Celia Rodríguez en el Tribunal Supremo.

El exasesor de José Luis Ábalos reconoce a este periódico que cobró más dinero en efectivo del PSOE que lo que dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en su informe, que recogen los pagos declarados por el partido al Tribunal de Cuentas.

"He cobrado más dinero del PSOE que lo que dice la UCO", asegura. Además, desmiente la versión de Ferraz de que no se hacían pagos en billetes de 100, 200 o 500 euros.

"Recibía el dinero de los gastos tanto en billetes pequeños como grandes". Koldo García contradice así lo declarado por el PSOE, que adjuntó un documento que certificaba que retiraba billetes no mayores de 50 euros de una cuenta del BBVA.

"Me quedaba con los billetes grandes porque nadie los quería y yo era la persona encargada de repartir el dinero adelantado por los miembros de la Secretaría de Organización".

"Billetes grandes, no sólo de 50"

¿Recibió entonces billetes grandes cuando le pagaron en Ferraz las hojas de liquidación de sus gastos? "Sí", contesta. "El PSOE me pagó en varias ocasiones en billetes grandes, no sólo de 50 euros".

¿O sea, de 100, 200 o 500 euros?, insistimos a Koldo García. "Sí, claro", vuelve a responder.

El exasesor de Ábalos, que está investigado por corrupción en el Tribunal Supremo, argumenta que todos los gastos están bien justificados y que se entregaron los correspondientes tickets.

"Habitualmente adelantaba yo el dinero de los gastos y luego entregaba todos los tickets que lo justificaban", indica.

Este martes, el PSOE entregó en el Tribunal Supremo documentación que reconocía que se había pagado 127.000 euros en efectivo a la "Secretaría de Organización" para justificar los descuadres encontrados por la UCO.

Sin embargo, Ferraz no aclaró a qué personas se les pagó esa cantidad de dinero en billetes.

Koldo García explica que, normalmente, era él quien se "encargaba de adelantar muchos de los gastos del equipo de José Luis Ábalos" y por eso lo cobraba después.

El exasesor del Ministerio de Transportes reconoce, por tanto, que él fue la persona que recibió el dinero en sobres que ahora el PSOE ha reconocido en el Supremo.

"Estas hojas son mías"

Cuando le enseñamos las hojas de liquidación de gastos publicadas por EL ESPAÑOL y que no fueron declaradas al Tribunal de Cuentas, las reconoce como auténticas. "Sí, estas hojas son mías y las cobré. Eso sí, señor, yo justifiqué cada uno de esos gastos".

Preguntamos a Koldo sobre el origen del dinero que pagaba en efectivo el PSOE y si conoce lo detallado por el partido en el Tribunal de Cuentas, que no cuadra con las cifras de sus hojas de liquidación de gastos.

"Desconozco las cuentas del PSOE. No era mi función. Yo fui conductor y luego asesor de Ábalos, no me encargaba de las cuentas. Lo que sí puedo asegurar es que los gastos están justificados con los tickets correspondientes", asevera el navarro.

Aclara que "si hay un desfase" en las cuentas de Ferraz no tiene ninguna responsabilidad. "Yo justifiqué los gastos, nada más. No tengo nada más que ver con esto".

Koldo matiza que se quejó en varias ocasiones de tener que adelantar grandes sumas de dinero. Aun así, algunas veces recibió "anticipos" del PSOE en efectivo, tal y como publicó EL ESPAÑOL.

"He recibido anticipos del PSOE en efectivo, aunque la mayoría de las veces era yo quien adelantaba el dinero. Si hay anticipos que el partido no declaró, lo desconozco".

El exasesor de Ábalos, por último, se queja de que la UCO no haya tenido en cuenta los pagos en sobres del PSOE para realizar un detallado informe patrimonial tanto suyo como del que fuera su jefe.

"Obviamente, la UCO no ha tenido en cuenta que una gran parte del dinero de origen desconocido procedía de los adelantos que yo hacía al PSOE y que luego ingresaba de nuevo en mi banco".

La defensa de Koldo García, tal y como reveló este periódico, prepara un escrito alegando que Ferraz no declaró todas las cuantías en efectivo que recibió el exasesor de Ábalos entre 2017 y 2021.

El exsecretario de Organización y exministro también presentará en el Supremo las hojas de liquidación de gastos que publicó EL ESPAÑOL y cuyas cifras no cuadran con las declaradas por el PSOE.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los flujos de caja de Ferraz, según los cuales el PSOE ha admitido en el Supremo que pagó 735.000 € en billetes a altos cargos que no eran Ábalos, Cerdán ni Koldo.

En 2023 y 2024, ya sin Ábalos en la dirección del partido, abonó casi 400.000 euros en sobres. El PSOE no aclara si Pedro Sánchez recibió cantidades.

A diferencia de las declaraciones públicas realizadas hasta ahora por los dirigentes de Ferraz, el PSOE disparó el gasto en efectivo tras la salida de Ábalos de la Secretaría de Organización.

En los últimos dos años, el PSOE ha retirado 410.000 euros en efectivo para realizar pagos en sobres. Sin embargo, de esa cantidad hay 397.000 euros que, de momento, no aclara quién los cobró ni por qué motivo.