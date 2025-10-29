De "admiraba a Franco" a la "mala relación con Letizia" y la "insensibilidad" de Felipe VI: 30 frases del libro de Juan Carlos I

El rey emérito reflexiona sobre su deseo de regresar a España y restablecer una relación armoniosa con su hijo, Felipe VI, en sus memorias.

Juan Carlos I describe una mala relación personal con Letizia y Felipe VI, mencionando que su hijo le dio la espalda por deber y mostró insensibilidad.

El libro "Reconciliación" revela detalles sobre su relación con Corinna, Franco, su abdicación y el 23-F, publicándose en Francia el 5 de noviembre y en España el 3 de diciembre.

Juan Carlos I admite en sus memorias errores como aceptar cien millones de dólares del rey saudí y su admiración por Franco, a quien agradece su posición de rey.

El rey emérito Juan Carlos I confiesa en sus memorias que cometió errores a lo largo de su vida, como haber aceptado el "regalo" de cien millones de dólares del rey de Arabia Saudí, al tiempo que no oculta la admiración y respeto que sentía por el dictador Francisco Franco: "Gracias a él fui rey".

La prensa francesa —Le Monde, Le Point y Le Figaro Magazine— está desvelando en las últimas horas algunos extractos de Reconciliación, el libro en el que el monarca repasa su trayectoria

La obra, de unas 500 páginas, saldrá a la venta en Francia el 5 de noviembre y llegará a España un mes después, el 3 de diciembre, publicada por Planeta.

Aquí repasamos las mejores frases, sobre Corinna, su fortuna, la relación con su hijo o su última conversación con Franco.

Sobre Corinna

1. "Fue un error que lamento profundamente".

2. "Puede parecer banal: muchos hombres y mujeres se han dejado cegar hasta no ver la evidencia. En mi caso, tuvo un efecto devastador en mi reinado y en mi vida familiar.

3. "Erosionó la armonía y la estabilidad de esos dos aspectos esenciales de mi existencia, y llevándome finalmente a tomar la difícil decisión de abandonar España".

4. "Manchó mi reputación ante los ojos de los españoles. En aquella caza del hombre, me convertí en una presa fácil. Pero esa debilidad es la de un hombre. Jamás interfirió con mis preocupaciones como Rey por mi país".

Sobre Franco

5. "Si pude ser Rey fue gracias a él".

6. "Le respetaba enormemente, admiraba su inteligencia y su sentido político".

7. "Nunca permití que nadie lo criticara delante de mí".

8. "Nadie logró derribarlo ni siquiera desestabilizarlo, lo que, durante un período tan largo, tiene mérito".

9. "Hay que imaginar la escena: un Rey, nombrado por Franco, junto a la más arisca de las estalinistas. Algo inimaginable dieciocho meses antes" (sobre su proclamación como Rey).

10. "He contado muchas veces esta anécdota, y todavía hoy me hace reír, más de 70 años después. Empecé a seguir al ratón con la mirada, y Franco se dio cuenta: —¿Qué mira? —me preguntó.—¡Mi general, hay un ratón junto a usted! —respondí riendo. Se sorprendió mucho. Su esposa, Carmen Polo, se unió a nosotros. Visité el Palacio de El Pardo, donde había muerto mi bisabuelo, Alfonso XII. Franco me regaló después un arma, una escopeta".

11. "Franco había enviado su propio vagón, acoplado al Lusitania Expreso, el tren nocturno que unía Lisboa con Madrid. Era el mismo vagón azul en el que había viajado a la frontera franco-española para reunirse con Hitler el 23 de octubre de 1940" (sobre su llegada a España con 10 años).

12. "Le hacía preguntas como:—¿Por qué no concede la libertad de crear partidos políticos? —Yo no puedo hacerlo —me respondió—, pero usted lo hará más adelante" (sobre su relación con Franco).

13. "¿Mantuve con Franco una relación filial? Nos separaban 46 años. Él no tenía hijos. Tal vez proyectara sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí. Incluso cierta ternura y benevolencia. Se tomaba el tiempo de verme con regularidad y mantener un diálogo constante".

14. "Estaba sentado a su lado, en su cama del hospital. Me tomó la mano y, en un último suspiro, me dijo: —Alteza, solo le pido una cosa: mantenga la unidad del país. Fue su última voluntad. No me pidió conservar el régimen ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, pues, las manos libres para emprender reformas, siempre que la unidad de España no se viera cuestionada. Sentí que me daba la libertad de actuar" (su última conversación con Franco).

Sobre el 23-F

15. "Atravesábamos un periodo de crisis que me preocupaba. Ya no tenía poder ejecutivo para actuar. Solo podía escuchar y alertar. Y entonces ocurrió lo impensable".

16. "¡Antes de retirarme sacaré los tanques a la calle!', le dijo el general con aplomo. Honestamente, cuando mi padre me lo contó, lo tomé como una broma. Probablemente, debería haberlo tomado en serio".

17. "Envié un segundo télex a Milans del Bosch a la 1:45 de la madrugada. A las 2:30 le pregunté por tercera vez por qué mis órdenes aún no se habían ejecutado. Era muy terco. No fue hasta las 4:30 que los tanques regresaron a su cuartel. ¡Se dice que algunos incluso se detuvieron en los semáforos!".

Abdicación y exilio

18. "Sabía que desde hacía dos años ya no contaba con la unanimidad popular. Sobre 39 años de reinado, la proporción seguía siendo aceptable. El país seguía pagando las secuelas de la crisis económica sin precedentes de 2005. De una crisis moral también. Mientras tanto,

19. "Yo luchaba contra mí mismo y contra este cuerpo que me traicionaba. Me negaba rotundamente a aparecer en público vestido de militar en una silla de ruedas, o incluso con muletas, pasando revista a las tropas".

20. "Mi hijo, cuando supo de mi partida repentina, me llamó. Yo ya estaba en el avión.—¿Adónde vas, jefe? ¿A Londres? Me llaman jefe o patrón.

21. "Lo que más deseo, mientras viva, es tener un retiro tranquilo, restablecer una relación armoniosa con mi hijo y, por encima de todo, regresar a España, a casa".

22. "No hay un solo día en que la nostalgia no me invada. Como si España se me hubiera quedado pegada a la piel. Allí dejé mis recuerdos más hermosos y mis mayores orgullos".

23. "El panteón de los Reyes en El Escorial está lleno. Hay espacio para construir otro. ¿Qué decidirá el Gobierno? Todo está en sus manos. Es una cuestión de presupuesto y de voluntad" (sobre su funeral).

24. "Que confíe en sí misma, que cumpla su deber con simpatía y benevolencia, que sea garante del respeto a la Constitución española" (el consejo que le da a su nieta, la princesa Leonor).

Sobre Felipe VI y Letizia

25. "Existe una mala relación personal. No ayudó a la cohesión de las relaciones familiares" (sobre Letizia).

26."Mi hijo me dio la espalda por deber".

27. "Entiendo que, como Rey, mantenga una postura pública firme, pero me dolía que se mostrara tan insensible".

Sobre el dinero saudí

28. "100 millones de dólares es una suma considerable. Un regalo que no supe rechazar. Un grave error".

29. "Fue un donativo generoso del difunto rey de Arabia Saudí, Abdalá, un hermano (…) un acto de generosidad de una monarquía hacia otra".

30. "En la conciencia de algunos, sigo siendo sospechoso".