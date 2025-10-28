El PNV no cree que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a "caer mañana por la mañana" después de que Junts haya decidido romper el pacto de investidura que firmó con el PSOE, pero ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías porque "un Parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo".

Después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, haya confirmado la ruptura del pacto de investidura con los socialistas firmado en 2023, fuentes del PNV han señalado que la posición trasladada hoy por Junts "no hace otra cosa sino constatar lo que ya se sabía, que existe una mayoría negativa en el Congreso", algo de lo que ya había alertado reiteradamente el presidente del EBB, Aitor Esteban.

Desde el pasado mes de julio Esteban venía avisando de que se estaba consolidando "una mayoría negativa" en el Congreso que antes solo era "esporádica", lo que dificultaba aún más una legislatura de "difícil pronóstico".