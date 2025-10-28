Puigdemont comunica al PSOE que no habrá más citas en Suiza pero guarda las actas de todo lo negociado con Cerdán y ZP

La votación interna de Junts ratificará la ruptura con el PSOE, con Puigdemont asegurando que no apoyará a ningún gobierno español en el futuro.

Puigdemont advierte al PSOE de que todo lo negociado está registrado, subrayando la importancia de los "incentivos compartidos" para evitar revelar secretos.

Las actas, levantadas por el mediador Francisco Galindo y la Fundación Henri Dunant, documentan las 19 reuniones celebradas en Ginebra y Zúrich.

Carles Puigdemont comunica al PSOE que se han terminado las negociaciones en Suiza y que conserva las actas oficiales de lo discutido.

Carles Puigdemont ya ha comunicado al PSOE que las negociaciones en Suiza han llegado a su fin. Así lo confirman fuentes de su entorno más cercano a este periódico.

Pero antes de cerrar esta vía de diálogo, el líder de Junts envió un mensaje a los socialistas: todas las negociaciones mantenidas durante estos dos años han quedado registradas en actas oficiales que él conserva en su poder.

El mediador salvadoreño Francisco Galindo y la Fundación Henri Dunant levantaron documentos escritos de cada una de las diecinueve reuniones celebradas en Ginebra y Zúrich.

Estas actas suponen una "evidencia física" de todo lo negociado entre representantes de Junts y del PSOE, según fuentes conocedoras. Santos Cerdán, ahora encarcelado, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fueron los interlocutores en nombre de Pedro Sánchez.

Según las citadas fuentes, "ambas partes guardan copia de estos documentos", pero Puigdemont quiso recalcar a Zapatero la advertencia de que todo lo hablado consta por escrito.

Y el aviso puede interpretarse como una amenaza velada al PSOE. Por un lado, por la irritación ante los "incumplimientos"; por otro, ahora que comienza un rally electoral en Extremadura, en pleno estallido judicial de los casos que rodean al PSOE.

Y finalmente, porque a ambas partes les conviene que "algo pase" para que esta ruptura no dé lugar de desvelar secretos, sino a reconducir los "incentivos compartidos".

Y es que el relator salvadoreño y la fundación se encargaron de plasmar por escrito los avances alcanzados sobre cuestiones tan sensibles como el "reconocimiento nacional" de Cataluña, tal como constaba en el llamado Acuerdo de Bruselas.

Asimismo, la bautizada como "financiación singular" y la quita preferente de la deuda de la Generalitat.

Puigdemont subraya que estas actas constituyen un registro irrefutable de "lo acordado", al comunicar la ruptura este fin de semana. Ahora, falta simplemente la ratificación de las bases de Junts, en una votación que comenzará el miércoles y acabará el jueves a las 18:00 horas.

Las alternativas

Este lunes, la Ejecutiva de Junts adoptaba este acuerdo "de forma unánime", pero rechazaba cualquier moción de censura instrumental presentada por el PP, junto a Vox. Ni siquiera, con un candidato alternativo que no fuera Alberto Núñez Feijóo, con quien "las relaciones se han deteriorado" por su presión a Alemania para que no acepte la oficialidad del catalán en la UE.

Esta decisión se formalizó en la reunión de Perpiñán (Francia), donde Puigdemont y su cúpula abordaron la estrategia futura tras la ruptura con Sánchez.

Las fuentes cercanas a Puigdemont ya subrayaban de antemano que "jamás apoyarían" una iniciativa liderada por el PP bajo la candidatura del líder conservador.

Pero algunos dirigentes del entorno de Puigdemont se habían abierto a otras posibilidades, ahora descartadas. El cálculo es estratégico: Junts necesita las generales antes que las municipales en 2027.

La razón de este timing electoral es clara. Aliança Catalana no se presentaría en comicios estatales, pero le está arrebatando terreno a Junts a nivel local "de forma similar a cómo Vox erosiona al PP".

Y además, un enfrentamiento del independentismo, liderado aún por el expresident fugado, con un Gobierno del PP podría permitir a Junts recuperar posiciones entre su electorado.

El discurso

Puigdemont ha insistido en que Junts "no apoyará a ningún Gobierno español" en el futuro, ni al de Sánchez "ni a ningún otro". Durante su comparecencia, el líder de Junts afirmó categóricamente que la desconfianza entre Junts y el PSOE "es la misma que hace dos años", cuando se suscribió el Acuerdo de Bruselas.

"O peor, hemos retrocedido", aclaró.

El líder independentista acusó al PSOE de romper deliberadamente los compromisos alcanzados. "Les hemos dado oportunidades para cambiar, y aquí el único cambio que ha habido ha sido el cambio de hora", afirmó con ironía.

Puigdemont advirtió que "Sánchez no tendrá Presupuestos ni capacidad real de gobernar". El presidente español "podrá ocupar poltronas, pero sin mayoría parlamentaria tendrá que explicar a la ciudadanía cómo quiere continuar sin poder ejercer el Gobierno".

La militancia de Junts tendrá ahora la palabra para ratificar la ruptura. La votación telemática se celebrará entre el miércoles y el jueves, siguiendo el mismo procedimiento utilizado para legitimar el pacto para investir a Sánchez, hace dos años. Con ello, se pretende de legitimar internamente una decisión que Puigdemont da por "irreversible".