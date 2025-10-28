Abascal vuelve a plantar al Rey: no irá al funeral de Estado por las víctimas de la dana ni habrá representación de Vox

Las claves nuevo Generado con IA Santiago Abascal, líder de Vox, no asistirá al funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, evento que será presidido por el Rey. Este es el segundo plantón de Vox al Rey Felipe VI en dos semanas, luego de no asistir al desfile del 12 de octubre, en protesta contra Pedro Sánchez. El funeral reunirá a 800 personas en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, incluyendo a los familiares de las víctimas y las más altas autoridades del Estado. Llanos Massó, presidenta de las Cortes valencianas, asistirá al funeral en su papel institucional, no en representación de Vox.

El líder de Vox, Santiago Abascal, no acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebrará este miércoles en Valencia, en el primer aniversario de la tragedia y que estará presidido por el Rey. Tampoco asistirá ningún dirigente en representación de la formación.

Al funeral acudirán las más altas autoridades del Estado, como los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

También se ha invitado a los presidentes de todas las comunidades autónomas, entre ellos Carlos Mazón, y a los alcaldes de los municipios afectados, además, por supuesto, a los familiares de las 229 víctimas, que serán protagonistas absolutos del acto.

Otro plantón al Rey

Se trata del segundo plantón de la extrema derecha a Felipe VI en poco más de dos semanas, al no acudir al desfile del 12 de octubre. En aquel momento el argumento de Abascal es que "sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción". En esta ocasión la excusa es la misma.

Así lo han trasladado fuentes de Vox, que resaltan que Abascal mantiene así su decisión de no compartir ningún espacio con el presidente del Gobierno ni con sus ministros donde no pueda "confrontarlo", alegando que su asistencia a actos institucionales "blanquea" al Ejecutivo.

La primera vez que plantó a Sánchez y al Rey fue el desfile militar del 12 de octubre, aunque ya se venía ausentando en cada acto institucional del Día de la Constitución.

Vox matiza que la presidenta de las Cortes valencianas, Llanos Massó, sí hará acto de presencia en el funeral de Estado, pero asistirá en su papel institucional, no en representación del partido.

A la parada militar del Día de la Hispanidad de este año sí asistieron varios dirigentes de Vox, como Carlos Pollán y Gabriel Le Senne, presidentes de las Cortes de Castilla y León y Baleares, respectivamente. También se pudo ver al diputado de Vox Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

"Ineptitud" de Sánchez y Mazón

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado este martes en rueda de prensa que un año después de la tragedia "el 40% de las empresas sigue sin cobrar las ayudas" y "el 82% de las familias que las solicitaron no han recibido compensaciones por los daños materiales sufridos".



Millán ha vuelto a criticar tanto "la ineptitud del Gobierno regional" de Carlos Mazón así como la "falta de respuesta del Gobierno nacional" y la "negligencia criminal de Sánchez".



En este sentido, ha señalado que "ante una catástrofe nacional debe haber una respuesta nacional" y el presidente del Gobierno "omitió su deber de socorro y auxilio faltando a sus obligaciones legales ante semejante catástrofe".

Así será el funeral de Estado

El funeral de Estado reunirá este miércoles en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, ubicado en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a unas 800 personas, entre familiares de los fallecidos -que serán los protagonistas de la ceremonia- y autoridades.

El acto comenzará a las 18:00 horas en el interior del museo, al que únicamente se podrá acceder con invitación personal e intransferible, y sólo están previstas cuatro intervenciones: las de tres familiares de víctimas mortales de la dana -dos de la Comunitat Valenciana y una de Castilla-La Mancha- en nombre de todas, y la del Rey en representación del Estado.

El funeral de Estado, que será laico, también contará con la asistencia del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, los portavoces de los grupos de las Cortes Generales y de Les Corts Valencianes, y los de las cámaras parlamentarias de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Vox, tercer partido en el Congreso, no estará presente, pese a que Santiago Abascal y otros dirigentes del partido han sido invitados.