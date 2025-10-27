"No estamos dispuestos a apoyar a ningún Gobierno que no apoye a Cataluña". Con estas palabras, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha denunciado que ha pasado ya la mitad de la legislatura y el PSOE ha demostrado que "no tiene voluntad para cumplir el acuerdo de Bruselas".

En una comparecencia para explicar la decisión por unanimidad de la ejecutiva de su formación para romper sus acuerdos con el PSOE, el líder soberanista ha acusado a los socialistas de "sólo moverse por el tacticismo del poder".

Puigdemont ha recordado que hace un año su formación lanzó un serio aviso a los socialistas cuando plantearon que Sánchez se sometiera a una moción de censura, petición que aplazaron tras proponer el mediador de Suiza una tregua para ver si cumplían.

"No estamos dispuestos a apoyar a ningún Gobierno que no apoye a Cataluña", ha subrayado, haciendo hincapié en que a partir de ahora su formación pasará a la oposición.

"Ya le dejamos muy claro al PSOE cuando vinieron a buscarnos que para hacer lo mismo que hacen otros, en alusión a la anterior legislatura, no podían contar con nosotros", ha señalado.

El expresidente catalán ha comenzado su intervención recordando que hace ocho años el Parlament aprobó la declaración de independencia dando cumplimiento al referéndum celebrado el 1-O,

"Dos respuestas democráticas a la falta de respuesta por parte del Estado por el que hubiera podido influir para solucionar el conflicto político", ha señalado, subrayando que Junts se empeñó en que estas "dos decisiones válidas, vigentes y legítimas", referéndum y declaración de independencia, formaran parte del pacto de Bruselas que firmó con el PSOE.