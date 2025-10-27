La dirección de Junts acuerda por unanimidad la ruptura con Sánchez
Page ve "muy en entredicho" la legitimidad del Gobierno, aunque da por "casi imposible" una moción de censura
Junts no podrá forzar elecciones antes del verano: el Tribunal Constitucional decidirá sobre Puigdemont en primavera
-
Puigdemont: "La desconfianza es la misma"
Puigdemont afirma que rompen con el PSOE porque "no hay confianza suficiente y la desconfianza es la misma".
Además, ha criticado que "no hay voluntad de los socialistas para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma".
-
Puigdemont acusa al PSOE de "sólo moverse por el tacticismo por el poder" y denuncia su "falta de voluntad" para cumplir con lo pactado
"No estamos dispuestos a apoyar a ningún Gobierno que no apoye a Cataluña". Con estas palabras, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha denunciado que ha pasado ya la mitad de la legislatura y el PSOE ha demostrado que "no tiene voluntad para cumplir el acuerdo de Bruselas".
En una comparecencia para explicar la decisión por unanimidad de la ejecutiva de su formación para romper sus acuerdos con el PSOE, el líder soberanista ha acusado a los socialistas de "sólo moverse por el tacticismo del poder".
Puigdemont ha recordado que hace un año su formación lanzó un serio aviso a los socialistas cuando plantearon que Sánchez se sometiera a una moción de censura, petición que aplazaron tras proponer el mediador de Suiza una tregua para ver si cumplían.
"No estamos dispuestos a apoyar a ningún Gobierno que no apoye a Cataluña", ha subrayado, haciendo hincapié en que a partir de ahora su formación pasará a la oposición.
"Ya le dejamos muy claro al PSOE cuando vinieron a buscarnos que para hacer lo mismo que hacen otros, en alusión a la anterior legislatura, no podían contar con nosotros", ha señalado.
El expresidente catalán ha comenzado su intervención recordando que hace ocho años el Parlament aprobó la declaración de independencia dando cumplimiento al referéndum celebrado el 1-O,
"Dos respuestas democráticas a la falta de respuesta por parte del Estado por el que hubiera podido influir para solucionar el conflicto político", ha señalado, subrayando que Junts se empeñó en que estas "dos decisiones válidas, vigentes y legítimas", referéndum y declaración de independencia, formaran parte del pacto de Bruselas que firmó con el PSOE.
-
El PP catalán da poca credibilidad a la "escenificación" de Junts sobre el apoyo a Sánchez
El secretario general del PP en Cataluña, Santi Rodríguez, ha atribuido este lunes "escasa credibilidad" a la "escenificación" que, a su entender, realiza Junts con la retirada de su apoyo al Gobierno de Sánchez.
"Estamos otra vez ante una de aquellas escenificaciones que Junts parece añorar de la época del procés", ha afirmado en rueda de prensa.
Tras rememorar momentos como la declaración unilateral de independencia proclamada e inmediatamente suspendida el 10 de octubre de 2017 -"amenazas que duran ocho segundos", ha ironizado-, Rodríguez ha remarcado que la "credibilidad" de la formación liderada por Carles Puigdemont es "escasa".
-
Torres, sobre una moción de censura: "No nos preocupa en absoluto"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su confianza este lunes en que no habrá moción de censura contra el Gobierno de coailición y mantiene que se trabaja con el horizonte de que habrá elecciones en 2027.
"No nos preocupa en absoluto", ha comentado a los periodistas --antes de conocer que Junts rompió los acuerdos políticos con el PSOE--, subrayando que "en política las mociones de censura no se anuncian, se presentan".
En esa línea ha apuntado que cuando se presenta una moción de censura hay que tener un "programa alternativo" y "un candidato" que concite el apoyo mayoritario del Congreso y lo que hay actualmente es un "líder de la oposición que no acepta haber ganado las elecciones y perder el Gobierno", en referencia a Feijóo.
-
Guardiola vuelve a amenazar con el adelanto electoral en Extremadura
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este lunes que PSOE y Vox están a tiempo de retirar sus enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos para 2026 y "favorecer" la negociación, ya que, en caso contrario habrá elecciones en la región.
"Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tienen tiempo de retirar la enmienda a la totalidad. Y de favorecer que esto que hoy se reconoce siga siendo posible en mi región que falta le hacía", ha declarado Guardiola a Antena 3, al ser preguntada si tiene ya una decisión tomada sobre la cita con las urnas en su comunidad.
Interrogada entonces que si no habrá elecciones en Extremadura, la presidenta ha respondido escueta: "Así es". Tanto PSOE como Vox han registrado enmiendas a la totalidad que se debatirán y votarán este martes en la Asamblea de Extremadura.
-
México dice que relación con España sigue activa pero aún espera perdón por la conquista
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta enviada en 2019 por el expresidente López Obrador, en la que solicitó una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.
“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
-
El Supremo confirma la fianza de 75.000 euros a García Ortiz
El Supremo ha rechazado el recurso donde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pedía que se le eximiera de prestar fianza de cara al juicio que comenzará la próxima semana en su contra por la presunta filtración sobre Alberto González Amador, confirmando así la fianza de 75.000 euros que finalmente fijó el magistrado instructor, Ángel Hurtado.
La Sala de Apelación desestima así la impugnación de la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, donde alegó que el jefe del Ministerio Público está legalmente exento de prestar fianza, como todos los que "actúan en nombre del Estado".
La defensa aludió a la dispensa recogida en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, según el cual "el Estado y sus organismos autónomos, así como (...) los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes".
-
El Supremo no ofrecerá la señal en directo del juicio al fiscal general del Estado
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso no podrá verse en directo, al rechazar el Tribunal Supremo la "retransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido".
Los medios sí dispondrán de señal institucional de las seis jornadas de juicio programadas, que podrán captar a través de distribuidores de audio y vídeo, si bien esta solo podrá ser utilizada para la elaboración de sus informaciones y solo podrán difundirse los extractos que consideren precisos.
Es decir, "no está permitida la retransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido", según ha informado el alto tribunal este lunes.
También este lunes se ha conocido el calendario oficial del juicio, que se divide en seis sesiones entre el 3 y el 13 de noviembre.
-
Sumar cree que hay margen para el entendimiento con Junts y apuesta por el diálogo
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, considera que "sigue habiendo margen para el entendimiento" con Junts, por ello apuesta por el diálogo y reitera que el Gobierno llevará el proyecto de Presupuestos al Congreso al margen de la decisión de la formación de Puigdemont.
"Junts sabe que el Gobierno se está movilizando todo lo que puede y más", ha resaltado Urtasun en una rueda de prensa en la sede de Sumar en Madrid.
Ha hecho hincapié en el cumplimiento por parte del Gobierno en los asuntos que más preocupan a Junts, como la amnistía al principio de la legislatura o la oficialidad europea del catalán.
En ese sentido, ha dicho que el Gobierno está "volcado" en esos temas y que Junts les encontrará "con la mano tendida", aunque, eso sí, "los márgenes que tienen las formaciones políticas son los que son".
-
La votación de la militancia de Junts será esta semana
El miércoles y el jueves los militantes de Junts decidirán mediante una consulta si avalan la decisión de la Ejecutiva de romper con el PSOE.
Además, mañana Junts convocará su Consell Nacional para abordar esta ruptura.
Así lo adelanta ElNacional.cat.
-
Primera reacción del PSOE: "Vamos a seguir trabajando, vale la pena negociar y alcanzar acuerdos"
La decisión de Junts de aprobar por "unanimidad" la ruptura con Sánchez ha pillado al PSOE en plena rueda de prensa.
“Vamos a seguir trabajando”, ha asegurado la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, que ha lanzado un último mensaje a los de Puigdemont: "Vamos a seguir trabajando, vale la pena negociar y alcanzar acuerdos".
La socialista ha asegurado que “respetamos las dinámicas internas de los partidos” y ha pedido “no hacer suposiciones” hasta la valoración oficial que Junts ha anunciado para las 17:00 horas.
-
Rueda de prensa de Puigdemont a las 17:00 horas
Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de Junts, la reunión de la Ejecutiva ya ha terminado.
A las 17:00 horas comparecerá Carles Puigdemont para anunciar la decisión adoptada.
El expresident ha defendido la ruptura con el Gobierno, propuesta que la Ejecutiva ha apoyado por "unanimidad".
La decisión final la tendrá la militancia de Junts. Se prevé que se active en las próximas horas una consulta a sus militantes.
-
ERC avisa a Junts: "Los intereses de Cataluña no se defienden solos. No nos levantaremos de ninguna mesa"
El portavoz de ERC en el Parlament, Isaac Albert, ha avisado a Junts de que los intereses de Cataluña "no se defienden solos".
Durante la rueda de prensa en la sede republicana, Albert ha argumentado que ERC "no se levantará nunca de ninguna negociación, ni reunión, ni de ninguna mesa".
El partido que preside Junqueras quiere hacer valer su "poder" en Madrid con el objetivo de defender los intereses de la ciudadanía: "Todo lo que consigamos será por el bien de Cataluña , es nuestra razón de ser", ha reiterado.
-
Puigdemont apuesta por romper los pactos con el PSOE en la reunión de la Ejecutiva de Junts
El expresident de la Generalitat ha defendido ante la Ejecutiva de Junts, que se reúne en Perpiñán (Francia) desde las 9:00 horas, romper todos los acuerdos con el PSOE por incumplir de manera sistemática el llamado Pacto de Bruselas.
La duda está ahora en si apoyarían una hipotética moción de censura.
Tras exponer su propuesta, la cúpula de Junts ha votado por "unanimidad" romper el pacto de investidura con los socialistas.
Habrá una rueda de prensa de Puigdemont a partir de las 17:00 horas en la que informará de los pasos a seguir.
Pese a ello, a lo largo de la mañana el Gobierno ha mantenido su "mano tendida" a Junts y ha garantizado que cumple sus compromisos.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha garantizado este lunes el "máximo respeto" del Gobierno a la reunión de la Ejecutiva de Junts y ha asegurado que siempre tendrán la "mano tendida" para seguir negociando y cumplir los compromisos adquiridos.
Desde Sumar confían en que se imponga el "diálogo" y la "negociación" ante una situación que el ministro Pablo Bustinduy admite que es "complicada".
En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y en el debe de Junts hay más elementos que en el haber.
El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.
-
Podemos cree que no será Junts quien tumbe al Gobierno, sino la "inacción" de Sánchez en vivienda
Por otro lado, Pablo Fernández se ha mostrado convencido de que Junts no va a "tumbar" el Gobierno de España y ha añadido que lo único que lo puede hacer caer es la "especulación" en la vivienda, por lo que, en su opinión, "hay mucho ruido y pocas nueces"
El portavoz de Podemos ha insistido en que lo que puede tumbar al Ejecutivo es su "inacción" ante un "problema enorme de vivienda" que vive el país y ha pedido a Pedro Sánchez a que "haga, de una vez por todas, medidas de izquierdas".
Entre ellas le ha reclamado que "ponga remedio a la especulación salvaje" que hay en la vivienda en este país, que fortalezca los servicios públicos y que, en lugar de destinar "cantidades ingentes" de millones de euros al gasto militar, lo destine a becas para estudiantes o a mejorar las infraestructuras.
-
Podemos no desvela si apoyará la Ley de Enjuiciamiento criminal, pero exige al PSOE actuar contra los "fachas con toga"
El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que estudiarán el contenido de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, con vistas a fijar el sentido de su voto cuando llegue al Congreso.
No obstante, ha advertido al PSOE que el problema de la justicia no se arregla con esta ley sino que pasa por actuar ante los "fachas con toga" que, a su juicio se dedican a hacer "política" y están inmersos en el "golpismo judicial".
En rueda de prensa este lunes en la sede de la formación morada, Fernández ha exhortado al PSOE a que utilice la mayoría plurinacional que existe en el Congreso para "cambiar la correlación de fuerzas" que existe en el Poder Judicial.
De hecho, Fernández ha acusado a los socialistas de haber entregado el CGPJ a la derecha del PP, con magistrados que están "entregados a hacer política" y "haciendo golpismo judicial".
"Yo sé que hay mucha gente que se cabrea cuando decimos que hay en este país fachas con toga, pero es que es la realidad. Lo que debería hacer el PSOE es que use esa mayoría en el Congreso para cambiar la correlación de fuerzas del CGPJ", ha apostillado.
-
El PSOE de Madrid tacha a Almeida de "terraplanista del aborto" que utiliza su agenda "ideológica" para "coaccionar a mujeres"
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha tachado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como un "terraplanista del aborto" que utiliza su agenda "ideológica" para "coaccionar a las mujeres".
Así lo ha trasladado Maroto en rueda de prensa desde el Edificio de Grupos, donde ha presentado las iniciativas que llevará el Grupo Municipal Socialista al Pleno de Cibeles de este martes.
Entre ellas, se encuentra la que aborda "la defensa del aborto como derecho reconocido, protegido y garantizado por ley". "Almeida tendrá mañana la oportunidad de dejar claro de que lado está, si de los derechos, la libertad y la igualdad de las mujeres o con los recortes de derechos, el miedo y la desinformación", ha subrayado.
En este sentido, ha avanzado que su grupo exigirá al Ayuntamiento que "proteja la neutralidad" de los servicios públicos municipales y garantice que "no se difundan campañas falsas y manipuladoras sobre el "síndrome de postaborto", "un invento sin base científica que solo busca culpabilizar y estigmatizar a las mujeres".
-
Page asegura que Puigdemont está "prisionero" de Sánchez y que el Gobierno lo está de Junts
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que en este momento el expresidente catalán Carles Puigdemont está "prisionero" de Pedro Sánchez y el Gobierno lo está, a su vez, de Junts, y ha reflexionado que será "muy complicado" sortear los encuentros electorales previstos en 2026 sin que haya elecciones generales.
En una entrevista este lunes en COPE, Page ha afirmado que desde el primer minuto esta legislatura "tramposa" está siendo "un laberinto sin salida" y no sólo para el Gobierno sino para todos los que apoyaron la investidura, ya que, "con la única excepción" de Bildu, los que apoyaron la investidura están en "caída libre".
Sobre Junts ha dicho que lo que está planteando es "un órdago relativo", ya que él ve "casi imposible" una moción de censura juntándose con Vox.
"Ahora mismo está prisionero Puigdemont del propio Sánchez, y el Gobierno, a su vez, de Junts, esta es la realidad", ha subrayado.
-
Ione Belarra no acude al acto de conciliación con JUPOL por injurias a la Policía Nacional
La dirigente de Podemos estaba citada para el acto de conciliación este 27 de octubre, después de que JUPOL solicitara su comparecencia judicial tras sus declaraciones públicas en las que acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de tener una “infiltración de ideología neofascista” y de promover un supuesto “terrorismo nazi de extrema derecha”, además de afirmar en redes sociales que la Policía Nacional realiza “redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país”.
-
Defensa confirma la llegada a España de 19 niños gazatíes gravemente enfermos que serán tratados en ocho CCAA
El Ministerio de Defensa ha confirmado este lunes la llegada de 19 niños gazatíes gravemente enfermos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), y está previsto que ocho comunidades autónomas reciban a los menores y a sus 73 acompañantes.
"Una vez más, la entrega y profesionalidad de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y el Ejército del Aire y del Espacio permite que una nueva aeroevacuación médica haya finalizado con éxito, y que los niños gazatíes y sus familias ya estén en España", ha publicado Defensa en la red social X, confirmando la llegada de los 92 evacuados.
La cartera liderada por Margarita Robles se ha congratulado por el "éxito" de la misión conjunta entre su Ministerio, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras, materializada por la UMAER, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), el Ala 31 y el Ala 35 del Ejército del Aire, también felicitados en el anuncio de Defensa.
Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, son las comunidades autónomas que recibirán a los niños conforme a las diferentes patologías que padezcan, entre las cuales se encuentran traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.