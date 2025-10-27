El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá este lunes a la dirección del partido en Perpiñán (Francia) para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia.

Según consta en el orden del día del encuentro, que empezará a las 10:00 horas con la previsión de que sea larga y que no haya una comparecencia pública hasta las 17:00 horas, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordará también las "acciones a emprender".

Fue en agosto cuando Puigdemont ya advirtió de que en otoño pasarían cosas si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cumplía con los compromisos adquiridos, y el jueves de la semana pasada la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, elevó la presión.

En concreto, la 'capitana' -como la llaman en Junts- lanzó en el Congreso de que había que "empezar a hablar de la hora del cambio", que la situación no se podía alargar más y que si no cambiaba el Gobierno lo tendrían que hacer desde su partido si no cumplían con los acuerdos.

Por su parte, Sánchez manifestó que tienen la voluntad de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, pero quiso evidenciar que no todos dependen en exclusiva del Gobierno, como del reconocimiento del catalán en Europa y la delegación de competencias en inmigración.