-
El Gobierno aprobará este martes el proyecto de ley que da al fiscal la investigación penal y pone a la UCO a sus órdenes
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes, a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), la primera reforma integral de la ley procesal penal en 143 años.
La principal novedad es la desaparición de los jueces de instrucción y la atribución a los fiscales de la investigación de los delitos.
El fiscal no sólo seguirá siendo, como hasta ahora, el responsable de ejercitar la acción penal pública sino que asume la dirección de los procedimientos de investigación criminal.
El fiscal tendrá a la Policía Judicial a sus órdenes, determinará a quién investigar y a quién no y decidirá la duración del proceso. Unidades como la UCO de la Guardia Civil o la UDEF de la Policía Nacional dependerán, así, funcionalmente de los fiscales.
-
Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este domingo en su habitual discurso diario vespertino que España va a aportar fondos al iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania.
"Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot", ha indicado Zelenski en el mensaje, publicado en sus redes sociales.
Además, el mandatario ucraniano ha expresado su "especial gratitud" a Reino Unido y a Francia. "Francia va a suministrar más aviones de combate Mirage y misiles de defensa antiaérea, mientras que Reino Unido seguirá ayudándonos con defensas antiaéreas con el suministro de misiles y produciendo drones de intercepción. Gracias", ha reseñado.
-
Puigdemont cita este lunes a la cúpula de Junts en Perpiñán (Francia) para decidir si rompen con PSOE
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá este lunes a la dirección del partido en Perpiñán (Francia) para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia.
Según consta en el orden del día del encuentro, que empezará a las 10:00 horas con la previsión de que sea larga y que no haya una comparecencia pública hasta las 17:00 horas, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordará también las "acciones a emprender".
Fue en agosto cuando Puigdemont ya advirtió de que en otoño pasarían cosas si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cumplía con los compromisos adquiridos, y el jueves de la semana pasada la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, elevó la presión.
En concreto, la 'capitana' -como la llaman en Junts- lanzó en el Congreso de que había que "empezar a hablar de la hora del cambio", que la situación no se podía alargar más y que si no cambiaba el Gobierno lo tendrían que hacer desde su partido si no cumplían con los acuerdos.
Por su parte, Sánchez manifestó que tienen la voluntad de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, pero quiso evidenciar que no todos dependen en exclusiva del Gobierno, como del reconocimiento del catalán en Europa y la delegación de competencias en inmigración.
Política