Feijóo anuncia un plan integral de autónomos con cuota cero para los nuevos emprendedores y una sola declaración al año

Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes un plan integral de autónomos. Lo ha hecho durante la ceremonia de entrega de los XXIV Premios Autónomos del Año, organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Entre aplausos, el presidente del PP ha prometido una "cuota cero" en las cotizaciones a la Seguridad Social para los nuevos emprendedores y "una sola declaración de impuestos al año".

El líder popular ha confirmado la noticia avanzada por EL ESPAÑOL sobre una de las principales medidas del plan: el IVA cero para todos los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Esta exención beneficiará a 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia.

Feijóo pretende que la iniciativa permita a los autónomos "decidir libremente" si trasladar ese ahorro de impuestos a sus clientes o reforzar su margen de beneficio, en total o en parte. El PP basa la medida en una directiva europea que, según denuncia, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado aplicar "por puro afán recaudatorio".

El presidente del PP acusa al Ejecutivo socialista de haber subido hasta "una decena de veces" las cotizaciones a los autónomos desde 2018. Por eso, promete revertir esa tendencia "premiando el esfuerzo" y "no penalizando" a quienes emprenden.

Otra de las medidas estrella del plan será la llamada "cuota cero". Ningún nuevo autónomo deberá pagar cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de actividad.

Pero además, si el emprendedor gana lo mismo o menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o es menor de 35 años, la exención se prolongará un año más.

"Menos burocracia"

La estrategia popular también pone el foco en "reducir al mínimo la burocracia".

Feijóo adelantó que los nuevos autónomos sólo tendrán que presentar "una única declaración fiscal" anual. Los actuales pasarán "de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales", con la previsión de que todos los profesionales puedan realizar, "progresivamente, un único trámite al año".

El anuncio llega tras el polémico intento del Gobierno de elevar las cuotas sociales hasta un 35% en 2026. Esa medida, finalmente retirada ante el rechazo general, ha servido al PP para reforzar su discurso en defensa de "una España que no castigue la iniciativa".

Feijóo lanzó un mensaje directo al auditorio de ATA: "Usted, autónomo, dedíquese a trabajar y a salir adelante, y ya rendirá cuentas al Estado después, no al revés". El líder del PP insistió en que los autónomos "sostienen el Estado del bienestar con sus impuestos" y “crean riqueza, empleo y comunidad”.

"Menos miedo"

Durante el acto, Feijóo estuvo acompañado por las presidentas de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Extremadura, María Guardiola, además del presidente del Senado, Pedro Rollán. También asistieron el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los máximos responsables de Cepyme y Ceaje.

El líder del PP reiteró que su plan busca "acompañar, apoyar y facilitar las herramientas" necesarias para que los autónomos prosperen sin miedo a la fiscalidad ni al peso de las gestiones administrativas. "Menos trabas, menos impuestos, menos miedo", resumió.

Feijóo contrapuso esas promesas al modelo del actual Ejecutivo, al que acusó de "exprimir y abrumar de obligaciones" a los trabajadores, mientras "tolera casos de corrupción y despilfarro".

Para el líder popular, "no es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles y haya ministros pagando sus vicios con dinero público", sentenció.

El PP presentará oficialmente el plan en las próximas semanas. La propuesta incluirá incentivos adicionales para "fomentar la maternidad", flexibilizar el pago de cuotas "en momentos de dificultad" y facilitar "una segunda oportunidad" a quienes necesiten volver a empezar.