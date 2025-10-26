-
Óscar López advierte a Junts de que deben "elegir entre la España del nodo o la España moderna"
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido a Junts de que deben "elegir entre la España del nodo o la España moderna", ante la reunión que la ejecutiva de Junts celebrará este lunes.
"España avanza en derechos y económicamente. No veo ningún sentido a interrumpir ese avance", ha defendido en una entrevista concedida a La Vanguardia.
También ha defendido el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que es "el gran modernizador de la economía española y la prueba del caso de éxito de la socialdemocracia".
Junts plantea en el Congreso que Cataluña sea distrito universitario, gestione las becas y limite los alumnos de fuera
El grupo parlamentario de Junts ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso reclamando al Gobierno que Cataluña tenga un distrito universitario propio, gestione las becas al margen del Ministerio e incluso pueda limitar las plazas para alumnos que se apuntan desde fuera de la comunidad.
Según explica Junts en sus iniciativas, recogidas por Europa Press, la aplicación uniforme del distrito universitario único "impide a la Generalitat organizar el acceso a sus universidades de acuerdo con sus necesidades sociales, sanitarias y lingüísticas", y reclama una modificación para primar a los estudiantes catalanes.
"La inmediata adopción de esta medida es imprescindible para garantizar el derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes en los próximos años, así como para asegurar el retorno a la sociedad catalana de la inversión pública realizada por las instituciones públicas catalanas en formación universitaria y la preservación del uso efectivo del catalán como lengua vehicular en los estudios y las prácticas", sostienen.
