El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido a Junts de que deben "elegir entre la España del nodo o la España moderna", ante la reunión que la ejecutiva de Junts celebrará este lunes.

"España avanza en derechos y económicamente. No veo ningún sentido a interrumpir ese avance", ha defendido en una entrevista concedida a La Vanguardia.

También ha defendido el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que es "el gran modernizador de la economía española y la prueba del caso de éxito de la socialdemocracia".