Sánchez atribuye las muertes de la dana a "la negligencia de uno, Mazón": "Es indecente que Feijóo y Abascal le apoyen"

El presidente Pedro Sánchez ha atribuido este domingo a la "negligencia" de Carlos Mazón la tragedia de la dana, que causó al menos 229 muertes en la Comunidad Valenciana hace ahora un año, y ha considerado "indecente" que continúe al frente de la Generalitat.

"Hace un año la negligencia de uno causó una auténtica tragedia", ha afirmado Sánchez durante un acto del PSOE celebrado en León, "que un año después Mazón siga al frente de la Generalitat tiene dos culpables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal".

"La gestión que hizo la Generalitat Valenciana de la dana fue negligente", ha insistido, "pero el apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón es indecente".

Durante el acto, Pedro Sánchez ha seguido el mismo patrón al culpar de los incendios del pasado verano y de los fallos en los cribados contra el cáncer de mama a "los recortes, la negligencia y la desidia" de los presidentes autonómicos del PP.

En cambio, ha evitado cualquier alusión a la reunión de la ejecutiva de Junts de mañana martes en la que el partido de Puigdemont, previsiblemente, acordará retirar su apoyo al Gobierno.

Y tampoco se ha referido a su propia comparecencia del próximo jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, en la que será interrogado por el PP sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y sobre el cobro de mordidas por parte de los dos últimos secretarios de Organización socialistas, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, a cambio del amaño de concursos públicos.

