Bendodo pide a Junts que se deje de "amagos": "Es la hora de plantarse y dejar de apuntalar a un Gobierno corrupto"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha referido este domingo a las tensas relaciones entre el PSOE y Junts durante el acto de presentación de la campaña de los populares sobre la tasa de basuras en Madrid.

Bendodo ha pedido a los exconvergentes que "se planten de verdad" y dejen de "apuntalar a un Gobierno corrupto" y que ya no tiene "ni la mayoría" que lo apoyó en la investidura de noviembre de 2023.

"Es un nuevo amago. A ver si esta vez golpean de verdad. Es hora de plantarse y de dejar de apuntalar a un Gobierno corrupto. Sus socios deben darse cuenta de que los ha engañado con la prometida amnistía", ha asegurado.

Para el dirigente popular, no es descartable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna en el extranjero con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para "prorrogar quince minutos" su estancia en Moncloa.

"Sánchez debe dejarse de rodeos y decirnos qué vuelo va a coger para hacerse la foto con Puigdemont. En Suiza o en Bélgica, pero eso va a pasar y lo vamos a ver con nuestros ojos. Se va a arrastrar fuera de España para hacerse la foto con un prófugo a cambio de sentarse quince minutos más en el sillón de la Moncloa", ha apuntado.

Sus declaraciones llegan después de que el partido independentista haya lanzado su enésima amenaza sobre una hipotética "ruptura" con el PSOE, después de dos años de legislatura en el que han alternado apoyos y rechazos al Ejecutivo en el Congreso.

Sánchez tiene la obligación de decir la verdad en la comisión de investigación del Senado.



El miércoles pasado, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, escenificó el distanciamiento de su formación al asegurar que en vez de hablar del "cambio de hora", quizá sea momento de hablar de "la hora del cambio".

Puigdemont ha convocado a la Ejecutiva de Junts para este lunes en Perpiñán (Francia) para debatir y oficializar la ruptura definitiva con el PSOE, e incluso se pondrá sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura instrumental "con un candidato que no sea Alberto Núñez Feijóo".

En ese sentido, Bendodo considera que tras las reuniones entre los enviados de Sánchez, como Salvador Illa o Santos Cerdán, ahora será el presidente el que tendrá que "ir en persona para humillarse" y contentar a sus socios.

Junts, que siempre ha defendido que su apoyo a la investidura no iba ligado a un apoyo al programa del Gobierno durante la legislatura, considera incumplidos algunos acuerdos como el de la oficialidad del catalán en la UE, la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, la "verdadera financiación singular" o una amnistía de facto para Puigdemont.

Comisión de investigación

Bendodo también ha augurado una semana horribilis para el presidente, con el foco puesto en la declaración de Sánchez en la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo.

"Es la oportunidad para que cante y para arrojar luz sobre esa presunta caja B del PSOE. Para Sánchez es un esfuerzo importante decir la verdad, pero tiene la obligación legal de hacerlo y esclarecer los delitos que conoce y ha tapado. Si no podrá cometer otro delito por la falsedad de su testimonio", ha asegurado.

Bendodo también ha cargado contra el entorno de Sánchez. En concreto, ha acusado al suegro de Pedro Sánchez de "haberse beneficiado del negocio de la prostitución", algo que debería "impedir" que Sánchez "se dedique al servicio público".

También ha criticado el comportamiento del hermano del presidente porque, según ha dicho, para "pagar menos impuestos se empadronó en Portugal", cuando, a su juicio, vivía "escondido" en La Moncloa.