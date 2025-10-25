El PSOE tacha de "criminal" la gestión de Ayuso, Mazón, Mañueco y Moreno con la pandemia, la dana y el cáncer

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante un acto del partido. Europa Press

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha sostenido este sábado que el PP tiene un "modelo criminal" de gestión, que "recorta y privatiza los servicios públicos, que perjudica gravemente la salud".

"La mala política mata y la buena salva vidas, esa es la realidad”, ha dicho Torró en un acto en el que ha vinculado al PP con las muertes causadas por la pandemia, la dana de Valencia, los incendios del pasado verano y el cáncer de mama.

Rebeca Torró ha pronunciado estas palabras en León, en unas jornadas del PSOE tituladas Atrévete a construir futuro. Los fondos Next Generation motor de crecimiento en Castilla y León, que este domingo clausurará el presidente Pedro Sánchez.

El PSOE calienta así la precampaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para la próxima primavera.

La número 3 del PSOE ha sostenido que Alfonso Fernández Mañueco está al frente de la Junta de Castilla y León "para embarrar todavía más, siguiendo el modus operandi de un PP: cuando vienen mal dadas, primero esconden la cabeza bajo tierra como el avestruz y, cuando lo grave pasa, llega el turno de las mentiras y de las excusas, echando balones fuera con toda la indecencia".

Un modus operandi y una gestión "criminal", ha añadido, que caracteriza a los presidentes autonómicos del PP.

“Lo hizo Ayuso en la pandemia, con 7.291 fallecidos en las residencias de ancianos", ha señalado Torró, "lo ha hecho Mazón en la dana con 229 víctimas a sus espaldas; también Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía con los fallos en los cribados; y lo hizo Mañueco este verano con los incendios, que mantuvo parados recursos de la Junta mientras pedía más medios al presidente Sánchez”.

Estas cuatro tragedias son el ariete utilizado en los últimos meses por el PSOE para derribar a los barones del PP, ante el nuevo ciclo electoral que se iniciará en 2026.

La secretaria de Organización del PSOE ha hecho responsable último de la actuación de estos gobiernos regionales al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Cuanto peor es la gestión de los presidentes autonómicos del PP", ha señalado Torró, "mayor es el ruido que hace Feijóo para tapar todo el daño que van dejando atrás".

"Lo más grave no son sus negligencias, que también", ha abundado, "lo infame es todo lo que están dispuestos a mentir y embarrar con tal de quitarse de encima cualquier tipo de responsabilidad para que la gente no les descubra".

Rebeca Torró se ha referido también a la "espantada" de los consejeros de Sanidad de las CCAA, que el viernes plantaron a la ministra Mónica García.

Algo que, ha asegurado, "ha dejado 2 millones de euros sin repartir para la atención y vigilancia del cáncer".

"Y todavía tiene el cuajo el consejero de Salud de Castilla y León, Alejandro Vázquez, de hablar de desprecio, partidismo y ninguneo", ha añadido Torró, "la mezquindad del PP no tiene límites".