El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la limpieza de las cuentas del PSOE y ha cargado contra el PP, señalando que la financiación irregular tiene una sede en España y está "en la calle Génova".

Sánchez ha hecho estas declaraciones desde Bruselas, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, y el mismo día en que han comparecido en la 'comisión Koldo' del Senado, el exgerente del partido Mariano Moreno y la actual gerente, Ana María Fuentes. Ambos habían sido convocados por el PP para aclarar los pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

"La financiación irregular tiene una sede en España, que está pagada con dinero en b, donde se pagaban sueldos también en b y está en la calle Génova", ha lanzado Sánchez.

La actual gerente, ha señalado en la Cámara Alta que Sánchez pudo recibir pagos en efectivo, aunque ha asegurado que fueron legales. Al ser interrogado sobre este punto, el jefe del Ejecutivo ha defendido que en el PSOE la "trazabilidad" de sus recursos es "total", como a su juicio queda demostrado en el último informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Ábalos.

"Como cualquier español, que yo haya liquidado gastos que he adelantado, pues, en fin, es que ese no es el problema", ha apostillado.