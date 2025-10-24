Puigdemont y la cúpula de Junts debatirán una moción de censura instrumental "con un candidato que no sea Feijóo"
La gerente del PSOE deja abierta la opción de que Sánchez cobrara en sobres aunque sea incompatible con ser presidente
Sánchez defiende en la UE que se prohíba comprar vivienda "si no es para vivir", una idea de Sumar que no avalaba el PSOE
El juez del 'caso Errejón' escucha hoy a dos psiquiatras que atendieron a Mouliaá
El juez Adolfo Carretero tomará declaración este viernes a dos psiquiatras que atendieron a la actriz Elisa Mouliaá, en el marco de la causa en la que investiga al exdirigente de Más Madrid Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a la intérprete en 2021.
Ambas citaciones forman parte de las diligencias que el juez tiene pendiente practicar para esclarecer los hechos. De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid acordó prorrogar el plazo de la investigación para poder interrogar a los psiquiatras.
El exdiputado pidió que el juez tuviera en cuenta el informe psiquiátrico que habrían elaborado, pero lo rechazó. En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, Errejón señalaba que la Audiencia Provincial de Madrid había estimado parcialmente el pasado julio un recurso suyo para admitir como prueba el documento.
Sanidad y comunidades se reúnen en medio de la polémica con las del PP por los cribados
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reúne este viernes en Zaragoza en medio de la polémica de los cribados de cáncer, cuyos datos las comunidades del PP se han negado facilitar al Ministerio de Sanidad, tal y como les requirió tras los fallos detectados en el programa de Andalucía.
No consta en el orden del día, pero es la primera vez que la ministra Mónica García se verá con los consejeros después de que los del PP consensuaran no remitirle los datos reclamados, una postura que le transmitieron en una misiva el pasado lunes. Sólo el de Andalucía se desmarcó reclamando un Interterritorial específico para abordarlo.
La ministra señaló como el "responsable directo" de hacer aflorar esa información al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien reafirmó los argumentos a postura de sus consejeros de que el Ministerio no cuenta con un protocolo unificado donde volcar los datos requeridos y que sólo los pide por cuestiones partidistas.
El pleno también estará marcado por otra cuestión que ha causado fricciones entre García y las comunidades populares, y es el de la elaboración de un protocolo común frente a las enfermedades respiratorias para evitar el colapso que provocan cada invierno en el sistema sanitario.
Sánchez defiende la limpieza del PSOE: "La financiación irregular tiene una sede y está en Génova"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la limpieza de las cuentas del PSOE y ha cargado contra el PP, señalando que la financiación irregular tiene una sede en España y está "en la calle Génova".
Sánchez ha hecho estas declaraciones desde Bruselas, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, y el mismo día en que han comparecido en la 'comisión Koldo' del Senado, el exgerente del partido Mariano Moreno y la actual gerente, Ana María Fuentes. Ambos habían sido convocados por el PP para aclarar los pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
"La financiación irregular tiene una sede en España, que está pagada con dinero en b, donde se pagaban sueldos también en b y está en la calle Génova", ha lanzado Sánchez.
La actual gerente, ha señalado en la Cámara Alta que Sánchez pudo recibir pagos en efectivo, aunque ha asegurado que fueron legales. Al ser interrogado sobre este punto, el jefe del Ejecutivo ha defendido que en el PSOE la "trazabilidad" de sus recursos es "total", como a su juicio queda demostrado en el último informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Ábalos.
"Como cualquier español, que yo haya liquidado gastos que he adelantado, pues, en fin, es que ese no es el problema", ha apostillado.