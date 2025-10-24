La gerente del PSOE deja abierta la opción de que Sánchez cobrara en sobres aunque sea incompatible con ser presidente

La declaración de Fuentes sugiere que los pagos en efectivo aún ocurren en el PSOE, pese a afirmar que son "pocos" y que se eliminó esta práctica en 2020.

La ley 3/2015 prohíbe a altos cargos recibir remuneraciones adicionales a su sueldo oficial, lo que añade incertidumbre sobre los pagos a Sánchez.

Moncloa y el PSOE no aclaran si Sánchez percibió dinero en efectivo en Ferraz, generando dudas sobre su remuneración.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, no descarta que Pedro Sánchez haya cobrado en sobres, a pesar de ser incompatible con su cargo de presidente del Gobierno.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, deja más dudas que certezas sobre el cobro de dinero en sobres por parte de Pedro Sánchez.

Ni Moncloa ni el propio partido fueron capaces ayer de explicar si el presidente del Gobierno recogió dinero en efectivo en Ferraz.

Ana María Fuentes admitió durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que "no recuerda" si Sánchez cobró en sobres del PSOE, pero tampoco lo descartó.

"Ha podido cobrar tanto en efectivo como por transferencia", añadió, porque "el presidente del Gobierno está sometido al mismo proceso de liquidación que el resto de trabajadores de la casa".

Sus palabras generaron aún más dudas por cuanto desde Moncloa se especificaba este jueves que Sánchez, como presidente del Gobierno, no puede cobrar "dietas, pluses o sobresueldos", sólo su "sueldo oficial". La clave está en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo.

En su artículo 18, se asegura que "los altos cargos no podrán percibir ninguna otra remuneración, directa o indirecta, con motivo o en ocasión del desempeño de su cargo, distinta de la que les corresponda por los Presupuestos Generales del Estado".

Aunque la gerente aseguró que Sánchez "no" cobró del partido desde que ella accedió al cargo, en octubre de 2021, no pudo aclarar si en ese mismo ejercicio o en anteriores sí lo hizo, pese a que el secretario general también es presidente del Gobierno desde 2018.

Las palabras de la actual gerente respaldan además lo dicho por el propio Sánchez en una entrevista en Cadena SER, donde admitió: "Seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto".

En Moncloa eludieron dar explicaciones más allá de concretar por qué conceptos puede cobrar el presidente: "No vamos a decir nada sobre esto".

Desde el PSOE aducían tras escuchar a la gerente que Sánchez podría haber cobrado en una época previa a Moncloa. "Durante mucho tiempo no fue presidente", deslizaban, y añadían que "no se sabe de qué ventana de tiempo hablamos".

En privado, en la dirección federal del PSOE, se escudaban en que las afirmaciones de Ana María Fuentes eran lo suficientemente ambiguas. "Ha dicho que no recuerda. No ha afirmado", recalcaban.

Siguen los pagos en efectivo

Desde que Sánchez es presidente del Gobierno, sus gastos de desplazamiento a Ferraz los coordina el Departamento de Seguridad del Estado Mayor de la Defensa, que gestiona los recursos necesarios para garantizar su seguridad. No necesita, por tanto, pasar gastos como hacían José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, que pasaban al partido dietas y kilometraje.

En su declaración, la gerente del PSOE no pudo aclarar si antes de su llegada al cargo, en octubre de 2021, hubo pagos en sobres a Sánchez, pese a que ella fue quien autorizó las liquidaciones de ese año.

También queda la duda sobre los pagos en efectivo. En el PSOE aseguraban a principios de este mes, en pleno escándalo de los sobres, que se habían eliminado en 2020. Incluso daban detalles, como que esos pagos se hacen desde entonces por transferencia y que Santos Cerdán impuso un sistema de doble control, según el cual había que presentar la factura del gasto y también el pago con tarjeta.

Sin embargo, la declaración de la gerente deja entrever que esa práctica se mantiene: "En pocas ocasiones se paga en efectivo", aseguraba.

Tras las declaraciones de la gerente, en Ferraz admitían así mismo que, en la actualidad, los pagos en metálico "son pocos".

La duda que queda es de dónde salen las cantidades en efectivo que manejaban en Ferraz y que, según Fuentes, llegaron a ser de hasta 90.000 euros en época electoral para pagar los gastos.

"El gerente solicita una remesa de dinero al banco. Este nos trae el dinero mediante una empresa que trabaja para ellos y lo anotan contablemente. Nos dice cuánto nos ha traído y lo anotamos en nuestra contabilidad. Cada euro que se ha pagado tiene un origen legítimo", afirmó Fuentes.

En momentos más tranquilos, sin comicios en el horizonte, los ingresos eran de 20.000 euros, que "se iban gastando poco a poco".