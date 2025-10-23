Sánchez pide "tiempo" a Junts para cumplir acuerdos mientras Puigdemont reúne a su cúpula para decidir si rompe con él

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy a su llegada a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez solicita "tiempo" a Junts para cumplir con los acuerdos firmados, alertando que un cambio político podría llevar a una "involución" con PP y Vox. Carles Puigdemont convoca a la Ejecutiva de Junts en Perpiñán para decidir si rompe con el PSOE, incrementando la presión sobre Sánchez. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, declara que es "la hora del cambio", distanciándose del Gobierno y sugiriendo que el partido va en serio con sus amenazas. Sánchez menciona que algunos acuerdos, como los relacionados con migración y lenguas cooficiales en la UE, requieren tiempo y no dependen exclusivamente del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves "tiempo" a Junts para cumplir con los acuerdos firmados y les ha advertido de que un cambio en España podría suponer una "involución" si gobiernan PP y Vox.

Mientras, Carles Puigdemont ha activado toda la maquinaria para poner contra las cuerdas a Sánchez y reunirá este lunes a toda la Ejecutiva del partido en Perpiñán (Francia) para decidir si rompe o no con el PSOE.

Y todo ello después de que este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se distanciara aún más del Gobierno al decir, por primera vez en la Cámara, que era "la hora del cambio". Fuentes independentistas revelan a EL ESPAÑOL que los de Puigdemont no van de farol y que "van en serio".

Sánchez sobre Junts: "Pido tiempo. A Cataluña le sienta bien este Gobierno"

Por eso, Sánchez quiere ganar algo de tiempo hasta el lunes y este jueves, públicamente, ha pedido "tiempo" a los de Puigdemont para cumplir con los acuerdos recordándoles que algunos de ellos "no dependen en exclusiva del Gobierno" o de los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo.

Se ha referido, en concreto, a asuntos relativos al traspaso de las competencias migratorias a Cataluña y al reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE y ha subrayado que todo ello exige "trabajo, tiempo, dedicación y esfuerzos".

A Cataluña "le sienta bien" este Gobierno

Pero hablando de cambios, Sánchez ha lanzado un mensaje a Junts al recalcar que hay una cuestión "indiscutible" y es que puede haberlos para avanzar o para involucionar.

"Para regresar no una hora como decía la portavoz de Junts, sino 50 años atrás", ha advertido a su llegada a la reunión del Consejo Europeo de Bruselas.

Además, ha utilizado el mismo término de "indiscutible" para señalar que a Cataluña y a España le sienta bien "este Gobierno de coalición" que ha propiciado un cambio desde 2018 "para bien de avance" y no de "involución" como plantean "otras alternativas políticas como PP y Vox".

