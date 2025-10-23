El exgerente del PSOE se niega a declarar en el Senado sobre los pagos en efectivo y el PP replica: "Quien nada hace nada teme"

El exgerente del PSOE y presidente de ENUSA, Mariano Moreno Pavón, comparece este jueves ante la 'comisión Koldo' en el Senado. Eduardo Parra Europa Press

Mariano Moreno, exgerente de Ferraz en la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE, se ha negado a declarar ante la comisión Koldo del Senado.

"No podemos obviar que he sido convocado por el Supremo para declarar en calidad de testigo", ha dicho Moreno asegurando que "una vez declare, estaré en plena disposición de responder cualquier pregunta que se me formule".

La negativa a prestar declaración del actual presidente de Enusa ha provocado la inmediata reacción del Partido Popular que ha mostrado su desacuerdo a través de fuentes oficiales: "Quien nada hace nada teme", han sentenciado los de Feijóo denunciando una posible estrategia de ocultación del PSOE.

El exgerente socialista ha comparecido ante la comisión con una posición clara: no responder a ninguna pregunta alegando que está citado como testigo en el Tribunal Supremo para el próximo 29 de octubre.

"Por respeto" al Alto Tribunal, ha argumentado, "daré las explicaciones pertinentes en primer lugar ante el juez Leopoldo Puente", quien investiga los posibles indicios de financiación irregular en Ferraz.

Para los populares Moreno "no ha querido explicar la procedencia" de estos fondos ni "a qué dirigentes ha entregado sobres con 'soles, lechugas y chistorras' además de a José Luis Ábalos y a Pedro Sánchez".

"No declara porque si dice la verdad revelaría delitos, y si no la dice los cometería él", han expresado las fuentes del PP.

El enfrentamiento dialéctico entre el senador del PP, Salvador de Foronda y el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, marcó la jornada de este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado.

"Míreme a la cara". "¿Existe una financiación irregular del PSOE? ¿Sí o no?", ha preguntado Foronda al gerente socialista entre 2017 y 2021. Precisamente los años en los que se concentraron los pagos en metálico que ahora investiga la justicia.

Moreno se ha pasado toda la sesión tomando notas y mirando su teléfono, pero ha querido responder a las insistencias del senador popular: "Señoría como ya he dicho, daré la respuesta a esa y al resto de cuestiones primero ante el Tribunal Supremo".

Una estrategia que ha despertado la inmediata reacción del senador: "Será difícil que lo volvamos a llamar, porque entonces ya no será como testigo. Será como investigado y nuevamente dirá que tampoco va a contestar".

