El fiscal ve "determinante" que Leire Díez hablara "en nombre de altas instancias" como "líder" de las maniobras contra la UCO
Sumar abre una grieta en el Gobierno al sugerir que dimita la ministra de Vivienda: el PSOE le acusa de "dar munición" al PP
Pedro J.: "Si el Constitucional y el Supremo no aplicaran la legalidad, nuestras libertades quedarían a la intemperie"
El Gobierno declara la Real Casa de Correos de Madrid lugar de memoria democrática por ser lugar de torturas franquistas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.
Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.
El ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en este lugar, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".
Hallan momificado a Javier, uno de los últimos desaparecidos de la dana: el cadáver llevaba un año bajo el lodo del río Turia
A solo ocho días de que se cumpla un año de la trágica dana de Valencia, empleados de Tragsa que trabajaban en el río Turia han encontrado un cadáver que parece ser el de José Javier Vicent Fas, uno de los últimos desaparecidos cuyos restos mortales no habían sido recuperados.
A este hombre de 56 años se le perdió la pista en la localidad de Pedralba, bañada por el Turia. El cuerpo ahora encontrado estaba aguas abajo en el mismo cauce, en el municipio de Manises.
Estaba bajo el lodo, completamente cubierto. Tanto que el estado de los restos mortales no presentaba la descomposición propia de los doce meses transcurridos.
El cadáver momificado parece ser el del hombre desaparecido, tal y como han avanzado este martes Las Provincias y Levante-EMV. No obstante, deberán ser las pruebas de ADN las que certifiquen que, efectivamente, se trata de Javier.
El PP activará hoy en el Senado el procedimiento para llevar al Gobierno al TC por no presentar los Presupuestos de 2026
El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional, para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2026 ante las Cortes.
Así consta en el orden del día del Pleno del Senado de este miércoles, en el que se ha incluido la propuesta del PP para que la Cámara Alta eleve un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional a cuenta de los Presupuestos del año que viene.
Se trata del séptimo conflicto institucional impulsado por el PP en el Senado y hay que tener en cuenta que antes de esta legislatura nunca se había producido choques así.
El Ejecutivo tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.
Sánchez responde hoy en el Congreso sobre su supuesta "renuncia a gobernar", la política catalana y el fascismo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrentará este miércoles en el Congreso en la sesión de control a una pregunta sobre la "renuncia a gobernar" que le achaca el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a otra sobre la situación política en Cataluña, que le planteará la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y a una tercera firmada por la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre la "exaltación del fascismo".
Será en una sesión de control que tendrá lugar justo una semana después de que Sánchez definiera a Feijóo como "la nada" y presumiera de presidir "uno de los gobiernos más decentes" y "eficaces" de Europa, mientras el 'popular' le volvía a atacar con la corrupción.
"¿Ha renunciado a gobernar?", reza textualmente la nueva pregunta que ha registrado el líder del PP para el jefe del Ejecutivo.