A solo ocho días de que se cumpla un año de la trágica dana de Valencia, empleados de Tragsa que trabajaban en el río Turia han encontrado un cadáver que parece ser el de José Javier Vicent Fas, uno de los últimos desaparecidos cuyos restos mortales no habían sido recuperados.

A este hombre de 56 años se le perdió la pista en la localidad de Pedralba, bañada por el Turia. El cuerpo ahora encontrado estaba aguas abajo en el mismo cauce, en el municipio de Manises.

Estaba bajo el lodo, completamente cubierto. Tanto que el estado de los restos mortales no presentaba la descomposición propia de los doce meses transcurridos.

El cadáver momificado parece ser el del hombre desaparecido, tal y como han avanzado este martes Las Provincias y Levante-EMV. No obstante, deberán ser las pruebas de ADN las que certifiquen que, efectivamente, se trata de Javier.