Sánchez asume las posiciones de Bildu contra "el fascismo" y sobre "memoria democrática" y Ester Muñoz estalla: "Qué asco"

Bildu celebra el anuncio de Sánchez pero insiste en la necesidad de acciones concretas contra los espacios del fascismo.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, critica a Mertxe Aizpurua por su pasado vinculado al periódico Egin y su relación con ETA.

Sánchez anuncia la publicación del catálogo de símbolos franquistas en el BOE antes de noviembre para retirarlos de las calles.

Pedro Sánchez adopta parte del discurso de EH Bildu en el Congreso contra el "fascismo" y por la "memoria democrática".

Pedro Sánchez ha asumido este miércoles en el Congreso parte del discurso de EH Bildu contra el "fascismo" y la "memoria democrática".

Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, respondiendo a una pregunta de Mertxe Aizpurua.

La portavoz de los independentistas vascos, condenada en 1984 por enaltecimiento del terrorismo, ha denunciado que las "organizaciones fascistas, ultras o directamente nazis actúan con total impunidad".

Por eso ha reclamado al Ejecutivo "medidas firmes" contra los actos de "exaltación franquista". También ha pedido revisar la legalidad del partido Falange.

Sánchez ha recogido el guante y ha anunciado que "antes de que termine noviembre" el Gobierno publicará en el BOE el catálogo de símbolos franquistas pendiente desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022.

"Será el paso definitivo para retirarlos de las calles", ha asegurado el presidente.

El presidente ha reivindicado una "memoria plural pero respetuosa con los principios de democracia y tolerancia" y ha recordado que el Ejecutivo "ya ha reformado la ley de asociaciones para acabar con la Fundación Francisco Franco".

Bildu ha dado la bienvenida al anuncio, aunque ha advertido que "un Gobierno se mide por lo que hace, no por lo que dice", y ha pedido que hay que "señalar los espacios del fascismo en todas sus formas" porque "nos jugamos los derechos y libertades de toda la ciudadanía".

"Qué asco, qué asco"

La intervención de Bildu y sobre todo la respuesta de Sánchez han provocado malestar en la bancada del PP.

La portavoz popular Ester Muñoz ha reprochado a Sánchez que "permita que una mujer que señalaba desde su periódico a gente para ser asesinada dé lecciones de democracia".

"¡Qué asco, qué asco!", ha exclamado desde su escaño.

¿A qué se refiere Ester Muñoz?

Mertxe Aizpurua dirigió el periódico Egin durante los años de plomo de ETA. En ese panfleto, los terroristas publicaban sus editoriales y amenazaban de muerte a sus víctimas.

Allí, con el visto bueno de Aizpurua, salieron portadas como la de Ortega Lara vuelve a la cárcel, publicada en julio de 1997 el día en que la Guardia Civil rescataba al funcionario de prisiones tras 532 días secuestrado.

Aizpurua fue condenada a un año de prisión en 1984 por apología del terrorismo al arengar a los "necesarios gudaris" [guerreros en euskera, a la sazón, etarras] a luchar como en la Guerra Civil.

En 1992, Aizpurua se convirtió en la hagiógrafa oficial de los etarras muertos, en una enciclopedia financiada por la banda con ánimo divulgativo, Euskadi y la Libertad.

En junio de 2001 entrevistó en Gara, diario que ayudó a fundar y dirigió entre 1999 y 2004, a dos terroristas encapuchados y miembros de la cúpula de ETA.

Dos días después de aquella publicación, los terroristas asesinaban al concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Leiza José Javier Múgica.

La Fiscalía presentó una querella contra la hoy dirigente de Bildu por delitos de amenazas terroristas, justificación del terrorismo, colaboración con banda armada e inducción al asesinato.

Cuando el juez Baltasar Garzón le requirió las cintas de la grabación, Aizpurua dijo que las había "quemado".

Montero pide "respeto"

Tras la intervención de Muñoz, la vicepresidenta María Jesús Montero ha pedido "respeto a la democracia" y ha recordado que "todos los diputados de esta Cámara han sido elegidos legítimamente".

Sus palabras han sido recibidas con aplausos del grupo socialista.

Y la dirigente del PP le ha replicado que "la democracia se respeta, y también a los muertos por la libertad de España", en referencia a las víctimas de ETA.

Fuentes del PP han criticado después que el PSOE se una a Bildu mientras niega un gesto a sus propios compañeros fallecidos, sobre todo "si esos compañeros no eran sanchistas", como Javier Lambán.

"Es el mismo partido que hace semanas le negó a Javier Lambán un aplauso cuando se le reconoció con un premio", lamentan estas mismas fuentes.

que "hace semanas no ovacionaron ni a Javier Lambán al recibir un premio, pero sí a una condenada por enaltecimiento del terrorismo”.