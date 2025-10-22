Felipe González reivindica ante Bolaños el viejo PSOE y alerta: "Cuando las instituciones fallan, lo demás es polvo"

El homenaje a Serrano sirvió como tregua momentánea en el PSOE y relajó las tensiones entre Ferraz y Génova.

González critica la falta de respeto a las normas actuales, destacando la coherencia y dedicación de Serrano como servidor público.

El acto en memoria de José Enrique Serrano reúne a distintas facciones del PSOE, recordando su legado como jefe de gabinete con un sentido de Estado.

Felipe González reivindica el "patriotismo constitucional" y alerta sobre el deterioro institucional durante un homenaje a José Enrique Serrano.

El PSOE transita a distintos ritmos. Uno de ellos, liderado por Emiliano García-Page, apenas coincide con el sanchista. Así quedó de manifiesto en el Ateneo de Madrid, durante un acto en memoria de José Enrique Serrano, jefe de gabinete de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero.

El barón de Castilla-La Mancha fue de los primeros en llegar. Permaneció un buen rato en un reservado, conversando animadamente con Felipe González, antes de incorporarse al acto.

No coincidió con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que llegó más tarde y charló unos minutos con el expresidente del Gobierno, al que ya no se le vio tan animado.

Si algo unía a las distintas familias socialistas era el recuerdo de Serrano, fallecido en junio.

"Ha sido el mejor de todos nosotros", aseguraba Carlos Aragonés, jefe de gabinete con José María Aznar. Aragonés destacaba que su antecesor fue "un jurista de Estado con un sentido de Estado y de la Administración".

El acto, como comentaba uno de los presentes a Carlos Aragonés, tenía algo de "homenaje al mundo de ayer", en alusión a las memorias de Stefan Zweig.

De ahí que Felipe González afirmara que personas como Serrano son "fundamentales para que el edificio constitucional perviva, no se agriete y no corra el peligro de volver a las andadas". "Si no, el edificio corre el riesgo de derrumbarse", remató.

El expresidente advertía que "cuando las instituciones fallan, lo demás es polvo", y auguraba que "cada vez va a estar más vigente lo que hizo" Serrano, a quien definió como "un gran servidor público" que "estaba casado con el BOE".

El respeto a "todo tipo de normatividad" fue otro de los aspectos que González elogió en Serrano, lamentando que hoy "hay una falta de respeto" a las normas. Reivindicó además el "patriotismo constitucional" como "anclaje".

Entre los silencios de sus palabras se percibía una reivindicación del viejo PSOE. Dijo que la gente se sorprende de que él diga hoy lo mismo que hace treinta años, y que en estos tiempos parece "raro" mantener cierto nivel de "coherencia".

Zapatero no acudió al acto por encontrarse de viaje. La exvicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano leyó una carta del expresidente redactada para la ocasión en la que destacó la "lealtad y dedicación absoluta" de Serrano.

El recuerdo de Serrano sirvió no sólo para alumbrar una tregua momentánea en el PSOE. También relajó las relaciones entre Ferraz y Génova, pese a las tensiones actuales.

El homenaje reunió a exministros de Felipe González, como Javier Solana y Narcís Serra.

De los gobiernos de Zapatero acudieron Elena Salgado y José Blanco.

Del actual Gobierno, Bolaños. Y cerca de él la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la secretaria de Economía Social de la Ejecutiva del PSOE, Emma López, quien presentó el acto y se definió como una "serranita", ya que trabajó a las órdenes del homenajeado en Moncloa.

También intervino la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, que recordó que Serrano "confió más en ella que ella misma".

Por su parte, el hermano del homenajeado, Francisco Serrano, evocó los orígenes familiares del ya mítico jefe de gabinete de González y Zapatero.

A la entrada, Page se había parado cinco minutos ante los micrófonos y básicamente le preguntaron por la corrupción que cerca al PSOE. Primero, por Leire Díez, la ex fontanera de Ferraz. El barón castellanomanchego la calificó de "figura incomprensible para alguien que lleva tantos años en política y en el PSOE como es mi caso".

Después le preguntaron por el exgerente del partido, Mariano Moreno, citado a declarar en el Senado este jueves: "Tengo muy poca información", dijo.

Por último, por Víctor de Aldama: "Sobran declaraciones. Decir que tienes información y no aportarla es literalmente ocultación de pruebas, es no colaborar con la Justicia".