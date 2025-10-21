Sánchez creó una 'Comisión para la reforma de la hora' en 2019 que le recomendó "no plantear el cambio horario"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez anunció que España propondrá a la UE eliminar el cambio de hora para proteger los ritmos biológicos y la salud. En 2019, Sánchez creó una comisión de expertos para analizar el impacto del cambio de hora, que concluyó que la opinión sobre el tema no es unánime ni concluyente. El informe de la comisión reveló que la población se ha adaptado al huso horario actual tras 80 años, y no hay suficientes razones para cambiarlo. Expertos en el campo señalan la falta de estudios serios sobre el impacto del cambio de hora, y algunos sugieren que sus efectos son mitigables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que España planteará a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa para proteger "los ritmos biológicos" y porque es "negativo para la salud".

Sánchez avanzó esta propuesta en un vídeo en redes sociales en la semana en la que, como viene siendo práctica habitual, habrá que cambiar al horario de invierno en la UE.

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", asegura en la grabación.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.



Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.



Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Sin embargo, esta idea de Sánchez no es nueva. El presidente creó en 2019 una comisión de expertos para analizar las repercusiones que tiene en la salud física de las personas el cambio de hora. Se llamaba 'Comisión para la reforma de la hora oficial'.

El propio Consejo de Ministros ya reconoció entonces, tras el informe elaborado por los especialistas consultados, que su opinión sobre el cambio de hora "no es unánime ni concluyente".

"Una parte preferiría mantener el cambio de hora tal y como se viene realizando hasta la fecha, otra optaría por adoptar el horario fijo de invierno atendiendo, principalmente, a criterios de salud y uso de horas de sol y también hay expertos favorables a mantener fijo el horario de verano, teniendo en cuenta un previsible impacto negativo en el sector turístico, que representa en torno a un 12% de nuestro PIB", señalaba el informe.

Y el siguiente párrafo era aún más demoledor: "Los expertos no plantean el cambio del huso horario y argumentan que, tras mantener el actual durante 80 años, la población española ha desarrollado una adecuación a ese horario y no hay suficientes razones para modificarlo".

Pese a todo, Sánchez recuperó esta batalla este lunes. Según el presidente del Gobierno, de forma mayoritaria los ciudadanos reclaman en las encuestas que no se retrase o adelante la hora según la época del año y que la ciencia dice que "ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos".

Sin embargo, como señala hoy en EL ESPAÑOL Guillermo López Lluch, catedrático del Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide, "no hay ningún estudio serio sobre esto".

Y le apoya José María Martín Olalla, profesor de Física de la Universidad de Sevilla. "El impacto que tiene es tan pequeño que se puede mitigar", señala.

En nuestro país, de mantener el horario de verano, habría zonas en las que no amanecería hasta las 10 de la mañana, mientras que si se hiciera con el de invierno, en algunos puntos saldría el sol sobre las 5 de la madrugada.