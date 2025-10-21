Feijóo acusa de “inhumano” al Gobierno por tardar un año en financiar la ‘ley ELA’, de la que “mueren tres españoles al día”

Feijóo insiste en que el retraso ha causado sufrimiento y demanda que las ayudas se materialicen de forma urgente y efectiva.

El Gobierno aprueba finalmente la financiación de la Ley ELA, coincidiendo con el primer aniversario de su entrada en vigor, buscando una atención más ágil y personalizada.

Feijóo destaca que en España mueren tres personas diarias de ELA sin recibir las ayudas prometidas, y exige que estas lleguen "de inmediato" a las familias afectadas.

Alberto Núñez Feijóo critica al Gobierno por tardar un año en financiar la ley de apoyo a enfermos de ELA, calificando la demora de "inhumana".

Alberto Núñez Feijóo ha acusado este martes al Gobierno de ser "inhumano" por haber tardado un año en financiar la ley de apoyo a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El líder del PP ha reclamado que las ayudas "lleguen ya" a las familias afectadas, tras visitar la sede de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de su partido, Carmen Fúnez.

Feijóo ha subrayado que cada día mueren tres personas de ELA en España "sin haber recibido las ayudas prometidas". En su intervención, ha lamentado que, además de la dureza de la enfermedad, los pacientes soporten "la carga de ver cómo sus seres queridos se dejan los ahorros de su vida en los cuidados".

"El coste de convivir con esta enfermedad puede ser inasumible. No es digno ni humano que el Gobierno haya gastado miles de millones para asuntos que no ha votado el Parlamento, y haya tardado un año en financiar una ley aprobada por las Cortes", ha reprochado.

El presidente del PP ha pedido al Ejecutivo que no se "pierda un solo día más en trámites burocráticos" y que las ayudas lleguen "de inmediato" a quienes las necesitan. "En la España en la que creo, nadie debería elegir entre morir o arruinar a su familia", ha defendido.

Durante su visita a adELA, Feijóo ha escuchado los testimonios de familiares y cuidadores que, según ha relatado, viven "con una mezcla de impotencia y desesperanza" por el retraso en la aplicación de la norma. El dirigente conservador ha manifestado que "detrás de cada promesa incumplida hay más dolor y más sufrimiento".

El Gobierno aprueba la financiación

La intervención de Feijóo se ha producido pocas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto que da luz verde a la financiación de la Ley ELA, justo cuando se cumple un año de su entrada en vigor. El Gobierno presentó la medida como un paso "necesario para garantizar la atención 24 horas a las personas afectadas por enfermedades de alta complejidad".

El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Pablo Bustinduy, explicó que el nuevo decreto permitirá el despliegue completo de la ley, con la implicación de las comunidades autónomas en la prestación directa de los servicios. Según fuentes oficiales, el objetivo es reforzar el sistema de dependencia con "una atención más ágil, personalizada y centrada en la dignidad de las personas".

Desde el Ejecutivo, el presidente Pedro Sánchez calificó la aprobación del decreto como "una muestra de compromiso con quienes más lo necesitan". Sánchez afirmó que se trata de "cumplir en tiempo y forma con el mandato" de la ley, que deberá ser convalidada por el Congreso en los próximos días.

Feijóo pide celeridad

Feijóo ha respondido a este anuncio insistiendo en que "ningún decreto devolverá el tiempo perdido" y reclamando que las ayudas se materialicen "de forma urgente y efectiva". En su opinión, el Gobierno "ha abandonado a los pacientes durante un año entero", y lo ha hecho "mientras presumía de solidaridad".

El líder del PP sostuvo que el retraso en la financiación ha provocado "demasiado sufrimiento y demasiadas vidas truncadas". "Cada día cuenta y no se puede esperar más", recalcó.

Para Feijóo, el verdadero compromiso con la ELA pasa por convertir en "realidad inmediata" los recursos aprobados. "Por los pacientes, por sus familias, por quienes les cuidan. También por una España que funcione", concluyó.