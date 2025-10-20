Vox denuncia al PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales

Santiago Abascal ha anunciado este lunes que Vox acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE por presuntos delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales.

En un acto en Segovia, Abascal ha explicado que su partido ha acudido al Ministerio Público "porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista".

La decisión se produce tras las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL, que este domingo reveló nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin justificar que indicarían la existencia de una caja B en el PSOE.

Los documentos, correspondientes a los años 2017 y 2018, muestran abonos en efectivo entregados en sobres en la sede de Ferraz y un descuadre de más de 7.000 euros entre lo declarado al Tribunal de Cuentas y los pagos efectuados al exasesor Koldo García.

Estas hojas de liquidación, que aún no están en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, refuerzan la tesis de los investigadores de que el PSOE hizo "pagos sin respaldo documental".

"Revisadas las cuentas del PSOE de los últimos años y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no constan esas referencias a una caja con dinero en efectivo y el PSOE afirma que tiene todo su dinero en los bancos", ha denunciado Abascal.

A su juicio, "los españoles no pueden seguir soportando la corrupción del entorno del presidente del Gobierno, ni políticas que les arruinan y vienen desde Bruselas, aplicadas tanto por el PP como por el PSOE".

La denuncia busca, según ha precisado, "llegar hasta el fondo del asunto" y determinar si se han cometido delitos de financiación irregular y blanqueo de capitales.

Durante su intervención, Abascal también ha insistido en su discurso en contra de la inmigración, asegurando que "aunque le llamen xenófobo" seguirá reclamando "procesos de remigración, deportación y repatriación" para "poner fin a las consecuencias de la política de puertas abiertas".