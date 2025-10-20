El PSOE teme la venganza de Santos Cerdán al salir de la cárcel porque "nadie le arropa": "Irá a televisión a desahogarse"

El partido teme rencor de Cerdán por sentirse abandonado, ya que solo ha recibido visitas de abogados y familiares durante su encarcelamiento.

El exsecretario de Organización del PSOE considera su situación un 'agravio comparativo' con otros implicados como Ábalos y Koldo.

Cerdán lleva cuatro meses en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas, mientras que el PSOE se distancia de él.

El PSOE teme que Santos Cerdán, tras salir de prisión, busque desahogarse en televisión sobre su situación y falta de apoyo del partido.

El tiempo pasa en prisión. Lento pero inexorable. Santos Cerdán cumplirá en unos días cuatro meses entre rejas en Soto del Real. Algo que el exsecretario de Organización del PSOE considera un "incomprensible agravio comparativo" respecto a la situación de Ábalos y Koldo.

Desde aquel 30 de junio, Cerdán está en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas. Una medida cautelar dictada por el juez, cuyo plazo máximo acabaría cuando cumpla seis meses desde su entrada en el centro penitenciario. Es decir: en Navidades.

En el PSOE ya se preparan para su salida de la cárcel. El informe de la UCO con los audios fue un "shock" para el partido. Algunos dirigentes socialistas reconocen ahora en privado que ya no son capaces de poner la mano en el fuego por nadie con la misma contundencia.

Sin embargo, en el PSOE algunos respiran aliviados al ver que, pese a la prisión provisional, todavía no se ha encontrado el dinero oculto que Cerdán asegura que nunca se hallará porque "es inocente", pese a que Anticorrupción sigue señalando su "papel director" en la trama.

De ahí que los que le conocen auguren que, "lo primero que hará" al salir de la cárcel, es "ir a la televisión" a defender su honorabilidad.

"Hará un Évole", augura un alto cargo y miembro de la Ejecutiva, convencido de que ahí va a "desahogarse" y denunciar que todo es una persecución política.

Lo que más temen es que tenga "rencor" contra sus excompañeros por no haberle respaldado, ni haberle visitado en prisión, donde sólo han acudido sus abogados y familiares.

Durante estos meses, nadie del partido le ha arropado y hasta Pedro Sánchez pidió "perdón" por "haber confiado en Santos Cerdán". Una línea que luego siguieron el resto de altos cargos y militantes.

Los audios en los que Koldo repartía el dinero y Cerdán le decía "de eso no se habla" son muy contundentes. En el partido prefieren pasar página, aunque siguen tratando de encajar las piezas.

En el seno del PSOE creen que el navarro fue astuto y movido por la ambición personal. Cerdán fue el que le propuso a Ábalos que contratase a Koldo García, alguien de su plena confianza, para vigilarlo y "tenerlo cogido". Para más tarde hacerse con su puesto: el de secretario de Organización.

De ahí que fuese conocedor de las corruptelas y mordidas de Ábalos.

Entre las incógnitas que quedan por despejar está el contrato que le vincula al 45% de la constructora Servinabar, la empresa a la que el Ministerio de Transportes y el Gobierno navarro adjudicaron contratos millonarios.

Los más sanchistas creen que, como él mismo ha explicado, Cerdán firmó la compra de las acciones para tener una salida de la política en un momento en el que parecía que estaba desahuciado por la fractura interna del partido.

Aunque, como reveló EL ESPAÑOL, Santos Cerdán tenía correo propio en la cooperativa Noran bajo el pseudónimo de El Pequeño para que su socio, Antxon Alonso, le informara de los proyectos.

Además, esta constructora tuvo en nómina a algunos de sus amigos, compañeros de partido y hasta a su hermana. Incluso Santos se interesó en persona por algunos de los contratos que recibió esta empresa, como el de los túneles de Belate.