El antecedente del 'teléfono de la esperanza' de la vivienda: la línea 'arcoíris' cayó un 67% tras su estreno y cuesta 1M al año

La oposición critica la iniciativa, considerando que el problema de la vivienda radica en el acaparamiento, no en la falta de información.

El 047 coincide con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a una vivienda digna.

El servicio 047 estará disponible solo en horario laboral y su coste aún no ha sido licitado, pero se espera que sea menor que el del 028.

El Gobierno lanza el teléfono 047 para consultas sobre vivienda, inspirado en el 028, una línea para casos de LGTBIfobia cuyo uso cayó un 67% en seis meses.

El nuevo teléfono 047 anunciado por el Gobierno para resolver dudas sobre vivienda llega con un precedente reciente y poco alentador.

En 2023, el Ministerio de Igualdad lanzó el 028, una línea para atender casos de LGTBIfobia. Tras su estreno, y en apenas seis meses, las llamadas se desplomaron un 67%.

El primer mes de actividad, julio de 2023, el teléfono arcoíris —así lo bautizó Igualdad, entonces en manos de Irene Montero— recibió 1.401 llamadas; en diciembre, solo 454. El efecto novedad se agotó pronto.

El servicio, operativo 24 horas en castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés, fue adjudicado por 2,6 millones de euros para tres años, lo que equivale a cerca de un millón anual.

📲 𝟬𝟰𝟳 - NÚMERO VIVIENDA



Ponemos en marcha un teléfono gratuito de consulta e información veraz sobre vivienda. Con este número empoderamos a la ciudadanía con una nueva herramienta para defender sus derechos pic.twitter.com/wIwiePt2yZ — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) October 15, 2025

Además, la mitad de esas comunicaciones no fueron útiles, según reconoció el propio Gobierno: entre julio y octubre de 2023, el 51% de las llamadas se consideraron "no pertinentes", es decir, no relacionadas con casos de acoso o discriminación.

A partir de 2024, Igualdad dejó de publicar datos mes a mes, lo que impide conocer la evolución real del servicio tras ese descenso inicial.

En su lugar, el departamento que dirige Ana Redondo ofrece solo balances anuales: 9.486 atenciones el primer año y 13.202 el segundo.

El 028, el 020 y el 016

A diferencia del 028, que funciona de forma continua, el 047 se atenderá en horario laboral, lo que seguramente reducirá su coste.

Aún no hay licitación publicada, pero el antecedente del 020, otro teléfono que sirve para recibir información sobre el Ingreso Mínimo Vital, da algunas pistas: el contrato adjudicado a Telefónica costó 1,7 millones para solo siete meses.

El 016, la línea contra la violencia de género, es el modelo más veterano y estable. Creado en 2007, tiene un coste de unos 1,2 millones al año.

El 047, anunciado esta semana en el Congreso por la ministra Isabel Rodríguez, coincide precisamente con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución, que recoge que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna.

Rodríguez aseguró que el 047 será gratuito y servirá para informarse sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que pueda haber en este ámbito.

La propuesta será elevada para su aprobación por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, paso necesario para su puesta en funcionamiento.

La oposición ha recibido el anuncio con burla. El PP difundió en redes un vídeo satírico con la voz de un contestador automático.

"Gracias por llamar al 047. Si quiere que Sánchez construya las viviendas prometidas, pulse 1; Si le ha entrado un okupa y la ley protege más al intruso que a usted, pulse 2; Si busca un alquiler que no se lleve todo su sueldo, pulse 3. Si tiene otro problema, por favor, manténgase a la espera", dice la cinta.

Desde Compromís, socios del Gobierno de coalición, también se han sumado a las críticas. Calificaron la iniciativa de "auténtica burla" porque el problema de la vivienda "no es la falta de información, sino el acaparamiento en pocas manos".