Pedro J.: "Las cifras del Gobierno tienen truco, si el PIB crece un 3% y la población un 6%, nos estamos empobreciendo todos"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha indicado este jueves que el Gobierno tiene "cientos de personas que se dedican a transformar la percepción de la realidad de los ciudadanos presentando sesgadamente aspectos de la verdad, ocultando otros y, a veces, mintiendo descaradamente".

Para influir en la opinión pública, ha afirmado, el Gobierno practica "una manipulación de los datos muy sistematizada, como si fuera una actividad industrial", cuyo exponente más "grosero" y "zafio" son las encuestas electorales del CIS que preside José Félix Tezanos.

Al respecto, ha recordado que, cuando se disparó la inflación tras el inicio de la guerra de Ucrania, el Gobierno impuso a una nueva presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), que modificó el peso de los distintos elementos utilizados para medir el IPC.

Tras la reforma laboral, cerca de 700.000 fijos-discontinuos han dejado de contabilizarse como parados, aunque pasen 10 meses sin trabajar.

Durante su participación en La Hora del Suscriptor, Pedro J. Ramírez ha aludido también a la "distorsión" que existe entre "el triunfalismo del crecimiento económico" que exhibe el Gobierno y la percepción que los ciudadanos tienen respecto a su poder adquisitivo.

"El crecimiento en España tiene truco", ha afirmado el director de EL ESPAÑOL, "lo importante no es el PIB, sino el PIB per cápita".

"Si el PIB crece un 3%, pero la población crece un 6%", ha expuesto a modo de ejemplo, "en realidad nos estamos empobreciendo todos, porque la tarta hay que repartirla entre todos los que estamos".

El periodista ha considerado que "la política de inmigración de Sánchez le sirve a medio plazo para hinchar el crecimiento y hacer políticas clientelares, también contentando a muchos de los españoles que quieren recibir subsidios sin trabajar".

Se ha mostrado partidario de "regular de forma restrictiva la inmigración" (que ha de ser cualificada para atender las necesidades económicas del país), pero también de "combatir la xenofobia con todos los medios".

Porque el riesgo, ha indicado, es seguir los pasos de otros países europeos que no han sabido resolver esta cuestión.

"Estamos en vísperas de un desastre descomunal en Francia", ha advertido, "los franceses son españoles a lo bestia. Se creen que sólo tienen derechos por haber nacido allí, quieren jubilarse a los 60 años, en cuanto hay el menor recorte de gasto público los chalecos amarillos salen a incendiar las calles... y entre tanto la inmigración no está integrada y hay guetos" en muchas ciudades.

Puri Beltrán y Pedro J.Ramírez, este jueves en La Hora del Suscriptor. Javier Carbajal

Durante su intervención en La Hora del Suscriptor, Pedro J. Ramírez también ha aludido a los retos que debe afrontar la prensa ante la irrupción de fenómenos como la Inteligencia Artificial (IA).

"El papel de la prensa es cada vez más necesario", ha dicho en conversación con la periodista Puri Beltrán, "pero va a tocar reinventarse. Va a haber un proceso de selección natural".

"Sólo los medios que seamos capaces de ofrecer a los lectores algo distinto que les ayude a mejorar la calidad de sus decisiones respecto a los grandes asuntos nacionales saldremos adelante. Doy por hecho", ha añadido, "que EL ESPAÑOL será uno de ellos".

Aunque la IA va a acelerar estos cambios, ha considerado que nunca podrá sustituir a los periodistas en cuestiones como el acceso a "las fuentes que te transmiten información privilegiada".

A preguntas de los suscriptores, Pedro J. Ramírez ha ofrecido algunas pautas sobre cómo va a responder EL ESPAÑOL a este cambio de paradigma.

"Tenemos que ser más selectivos", ha dicho al respecto, "publicar menos y publicar mejor. Un periódico no puede abarcarlo todo, pero lo que hagamos tiene que ser muy valioso para los lectores".

Ha planteado otros objetivos: "Tenemos que conseguir que siga creciendo la comunidad de suscriptores, la de lectoras de Magas, los apuntados a las newsletters especializadas en energía, defensa, sanidad... Esos grupos de interés en temas en los que podemos ofrecer más valor añadido".

Y al mismo tiempo, ha agregado, el periódico ha de tener "una penetración muy fuerte en las redes sociales. Tenemos que seguir a los lectores, y especialmente a los más jóvenes, en sus hábitos de consumo de información".

Los jefes de Tribunales y Opinión de EL ESPAÑOL, María Peral y Cristian Campos, también han participado este jueves en La Hora del Suscriptor. Javier Carbajal

Pese a todo ello, Pedro J. Ramírez ha asegurado que no siente nostalgia por los tiempos de la edición impresa de los periódicos. "Tenemos que mirar hacia adelante", ha comentado, "la nostalgia es un error en todos los ámbitos de la vida, siempre hay que pensar en lo que queda por hacer".

"La rotativa sonaba muy bien cuando imprimía una exclusiva", ha comentado, "pero el resto de los días era un engorro: tener que cortar árboles, sacarles la pulpa, fabricar pasta de papel en una empresa que contaminaba un río, con eso se hacían las bobinas que se transportaban a unos espacios gigantescos de hierro forjado, que parecían las catedrales del siglo XX".

"No sé dónde está lo bonito de todo eso", ha bromeado.