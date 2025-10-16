Chaparrón de críticas del PSOE al juez que investiga el 'caso Ábalos' en el Supremo: "Que se presente a las elecciones"

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente de la Cámara Baja, sugiere al juez Puente que se presente a las elecciones si desea influir en la legislación.

Patxi López, portavoz del PSOE, considera que el juez está interfiriendo en el poder legislativo con sus opiniones.

El PSOE critica al juez Puente por sus comentarios sobre José Luis Ábalos, cuestionando su permanencia como diputado pese a las acusaciones.

Al PSOE no le ha gustado el último auto del juez Puente, que, tras interrogar a José Luis Ábalos, ha lamentado que "no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, sobre la que gravitan tan consistentes indicios" de delito pueda seguir siendo diputado.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha lamentado "está diciéndonos al poder legislativo lo que hay que hacer."

El diputado vasco ha añadido un "ya vale" antes de sentenciar desde el Congreso que "hay jueces que no respetan".

"Los jueces aplican las leyes. No necesitamos que opinen sobre ellas", ha proseguido a la par que ha lamentado que "al colectivo" de jueces "no se les puede criticar" porque "salen todos en tromba" para "protegerse".

El vicepresidente de la Cámara Baja y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha animado "a presentarse" a las elecciones.

“Cualquier ciudadano puede opinar de lo que se puede hacer o no hacer en el Congreso de los Diputados y opinar de la legislación. También hay una manera de vehicularlo: presentarse a las elecciones", ha asegurado desde el Congreso.

Celis ha proseguido animado a Puente a "que se presente" a unos comicios, participe en el debate político y proponga un cambio legislativo que crea oportuno. "A partir de ahí, las mayorías parlamentarias son las que son”, ha advertido.