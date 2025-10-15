-
Feijóo a Sánchez: "Ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza"
Comienza la sesión de control al Gobierno con un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo.
"Con usted han prosperado Ábalos, Koldos, su familia, Santos Cerdán... mientras ellos hacen caja los españoles hacen cuentas porque no llegan a fin de mes. En el Ministerio de Transportes corrían los billetes para la prostitcuón pero le suben los impuestos a los españoles y la cuota de los autónomas. Ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece esto decente?", pregunta.
Sánchez: "Este es uno de los gobiernos más decentes y eficaces. Ayer el FMI elevó las previsiones de crecimiento de España. Todo lo demás son bulos e insidias. Deje de hablar de la caja B del PSOE, la única que hay es la del PP. Nosotros nos dedicaremos a la triple A".
-
Mónica García asegura que Ayuso "se ha embarcado en la cruzada de la ultraderecha contra las mujeres"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que Ayuso "se ha embarcado en la cruzada de la ultraderecha contra las mujeres" y hasta ahí está arrastrando al PP, que cree que "tiene muy difícil explicar" ante la ciudadanía "por qué no quiere" blindar el derecho al aborto en la Constitución.
Recuerda, además, que "el último que intentó boicotear este derecho terminó fuera de un Gobierno", en referencia a Alberto Ruiz Gallardón durante su etapa como ministro de Justicia con Mariano Rajoy,
Sobre el registro de objetores de conciencia, Mónica García explica en La Hora de La 1 que la decisión de Ayuso de no crearlo no sólo desproteger a las mujeres, también a los médicos que no quieren practicar abortos.
"No sabemos cuál es la venganza que se quiere cobrar con las mujeres. Yo lo que creo es que le quiere mover la silla a Feijóo", prosigue la ministra de Sanidad.
-
Sumar, Bildu y BNG secundarán hoy en el Congreso la huelga por Gaza con ausencias de sus diputados en el Pleno
Sumar, Bildu y el BNG secundarán la convocatoria de paros y huelga convocada en apoyo a Gaza con las ausencias de sus diputados durante distintos tramos del Pleno del Congreso de este miércoles, que acogerá una sesión de control al Gobierno, la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el debate de una moción de los nacionalistas gallegos sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego.
El grupo parlamentario de Sumar escenificará su respaldo a los paros a través de un manifiesto, con sus miembros portando símbolos propalestinos en el Congreso y con una ausencia "ostentosa" de sus diputados durante algún tramo de la sesión (de 10 a 12 horas). De esta forma, quieren ilustrar su seguimientos de estas movilizaciones en solidaridad con Palestina.
Quienes si abandonarán el Congreso este miércoles serán los diputados de Bildu y el representante del BNG.
-
Ábalos encara hoy una cita clave en el Supremo donde se arriesga a su ingreso en prisión provisional
El exministro de Transportes José Luis Ábalos está citado a las 10.00 horas de este miércoles en el Tribunal Supremo en una nueva comparecencia fijada por el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, tras detectar "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.
Esta vez la cita podría ser determinante, por cuanto las acusaciones sopesan volver a pedir su ingreso en prisión provisional.
Será la cuarta vez que Ábalos comparezca en el TS después de que le encausara hace casi un año. Entonces, las pesquisas se centraban en los presuntos amaños de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia para adjudicárselos a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, pero en estos meses la causa se ha ido enredando, aflorando también la existencia de una supuesta trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública.
-
Cara a cara de Sánchez y Feijóo en la sesión de control tras el "Ánimo, Alberto" y la citación en el Senado
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a verse este miércoles las caras en el Congreso, una semana después del "Ánimo, Alberto" con el que el presidente del Gobierno respondió, entre risas, al anuncio del líder del PP de que lo citarán en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.
En concreto, el líder del PP preguntará a Sánchez si considera que es un presidente "decente", un interrogante abierto, como ya viene siendo habitual en el PP, en el que es previsible que Feijóo vuelva a echar mano de los casos de corrupción que afectan al presidente y al PSOE, sobre todo teniendo en cuenta que este miércoles José Luis Ábalos declara ante el Tribunal Supremo. Mañana será turno de Koldo García.
De su lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pedirá directamente a Sánchez que explique las razones por las que, a su juicio, "el Gobierno protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados".
Sánchez también deberá responder a ERC, uno de sus socios en las Cortes, que pretende que el presidente reflexione sobre la fortaleza parlamentaria que asegura tener el Gobierno. "¿Qué cree que puede acabar con su Gobierno?", es la pregunta que Gabriel Rufián formulará al jefe del Ejecutivo.
Política