Comienza la sesión de control al Gobierno con un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

"Con usted han prosperado Ábalos, Koldos, su familia, Santos Cerdán... mientras ellos hacen caja los españoles hacen cuentas porque no llegan a fin de mes. En el Ministerio de Transportes corrían los billetes para la prostitcuón pero le suben los impuestos a los españoles y la cuota de los autónomas. Ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece esto decente?", pregunta.

Sánchez: "Este es uno de los gobiernos más decentes y eficaces. Ayer el FMI elevó las previsiones de crecimiento de España. Todo lo demás son bulos e insidias. Deje de hablar de la caja B del PSOE, la única que hay es la del PP. Nosotros nos dedicaremos a la triple A".