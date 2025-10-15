Carmen Pano no declara en el Senado pero asiente cuando le preguntan si llevó 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE

La empresaria, Carmen Pano, acude este miércoles a la 'comisión Koldo' en el Senado. Borja Sánchez-Trillo Efe

La empresaria Carmen Pano ha admitido en el Senado asintiendo con la cabeza que llevó 90.000 euros en bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE. Ello, después de decir que no iba a hablar.

Pano ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del caso Koldo. La empresaria, citada para aclarar sus declaraciones judiciales previas sobre la entrega dineraria en Ferraz, ha decidido acogerse a su derecho a no declarar ante los senadores.

"Puede interferir en mi derecho a la defensa", ha explicado Pano, que ha optado por guardar silencio ante todas las preguntas de la comisión.

Sin embargo, su lenguaje corporal ha hablado por ella.

Al ser preguntada directamente por la senadora de UPN, María Caballero, sobre si realmente había llevado dinero a la sede de Ferraz, la empresaria asintió con la cabeza, confirmando con un gesto lo que ya había manifestado ante la Justicia.

Vídeo | Carmen Pano asiente cuando se le pregunta si llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz. Pablo Danubio

Pano, propietaria de la empresa pacense Combustibles Lucinala e investigada en el caso hidrocarburos ante la Audiencia Nacional, inició su intervención pidiendo disculpas a los miembros de la comisión y anunciando que, por indicaciones de su dirección letrada, no respondería a ninguna pregunta.

"Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente", ha subrayado a continuación.

Pano ha añadido que ambas declaraciones están "en curso e íntimamente ligadas" y si respondiese a los senadores eso podría interferir "en los tiempos de los órganos jurisdiccionales y en su normal desarrollo".

Ha recordado, además, que la ley le "obliga" a comparecer ante la comisión de investigación del Senado, pero que asimismo le "asiste el derecho a no prestar declaración", por lo que ha reiterado sus disculpas a los senadores y les ha pedido "comprensión".

