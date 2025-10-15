Los ocho argumentos jurídicos de Ayuso contra la Ley del Aborto que le obliga a crear un registro de médicos objetores

El derecho al aborto se ha convertido, en las últimas semanas, en un arma arrojadiza entre los partidos políticos.

La ministra y posible candidata de Más Madrid, Mónica García, amenaza con llevar a la Comunidad ante la ley si no cumple con un apartado de la ley: el registro de objetores de conciencia.

Ayuso ya ha manifestado su intención de no realizar una "lista negra" para los médicos. Y, frente a la amenaza de García, asegura contar con argumentos juridicos que rebaten la obligatoriedad de dicho registro. Concretamente, ocho.

"El respeto y el anonimato de los profesionales que está amparado por la Constitución, la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias. Está recogido en la Constitución. Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes", reclamaba Ayuso este mismo martes en una declaración a medios.

Pero, ¿a qué parte de la Constitución se refiere?

"Pone en peligro el artículo 14, el 15, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral; el 16.1, que defiende la libertad ideológica, religiosa y de creencias, y el 16.2, que establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias", ha argumentado la propia Ayuso.

Desde la Comunidad de Madrid recuerdan también que el Tribunal Constitucional ha refrendado en "distintas sentencias el derecho a la objeción de conciencia".

A este respecto, una sentencia del 11 de abril de 1985, estableció, entre otras cosas, que la objeción de conciencia existe por sí misma y no necesita una regulación específica.

El Constitucional asegura que la objeción forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido por el artículo 16.1. de la Constitución Española.

Su ejercicio "es de aplicación directa, por cuanto se trata de uno de los derechos fundamentales".

Junto a esta sentencia y otras que señala Ayuso, el Gobierno regional también arma su discurso alrededor del no al registro de objetores de conciencia en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración sobre Objeción de Conciencia aprobada por la Organización Médica Colegial en 1997 y el artículo 34 del Código de Deontología Médica.