Acróbatas, un piano y actores recitando a Carrillo o Roca: así celebrará el Congreso los 50 años de la muerte de Franco

El Congreso de los Diputados siempre ha tenido algo de escenario y los políticos, algo de actores.

Pues bien, el próximo 20 de noviembre, cuando se cumplan 50 años de la muerte de Francisco Franco, el hemiciclo se llenará de actores profesionales que representarán discursos de líderes de la Transición como, según fuentes parlamentarias, Santiago Carrillo o Miquel Roca.

Y ello aunque estos políticos, del PCE y de CIU, no fueron diputados hasta después de las primeras elecciones democráticas, en 1977, dos años después de la muerte del dictador.

De hecho, el 20-N de 1975, Santiago Carrillo todavía estaba en la clandestinidad tras entrar en España con un peluquín y una identidad falsa después de vivir años de exilio en París.

Tampoco Miquel Roca tenía ningún protagonismo: era militante de la clandestina Convergència Democrática de Catalunya y profesor de Derecho Constitucional en Barcelona. Luego ya fue padre de la Carta Magna.

Pero el empeño del Gobierno por celebrar el inicio de las libertades en España el mismo año de la muerte de Franco obliga a estas incongruencias históricas.

Carrillo y Roca no serán los únicos exdiputados que serán representados por actores ya que, según aseguran en el entorno de Armengol, la lista todavía "no está cerrada".

Además, los intérpretes contarán anécdotas de la juventud de estos políticos de forma teatralizada para amenizar el acto, que comenzará a las 18:00 horas en el hemiciclo y que contará, además, con una pianista y una acróbata, nacidas ya en Democracia.

El evento es uno de los más significativos del programa "50 años de España en libertad", que consta de más de un centenar de eventos. Los anunció a bombo y platillo el Gobierno a inicios de año con el objetivo de conmemorar el medio siglo de la muerte del dictador, pese a que el régimen no acabó hasta las primeras elecciones en 1977 y la Constitución de 1978.

De hecho, este evento es una petición expresa del Gobierno de Pedro Sánchez que ha llegado a la Presidencia de las Cortes para ser remitida a la Mesa, donde se ha aprobado este martes.

Ahora, Francina Armengol tiene que cursar invitaciones a distintos representantes sociales y exdiputados para que se sienten en los escaños del hemiciclo durante la representación teatral y el espectáculo de acrobacia.

Los actos de "España en libertad" están coordinados por la comisionada Carmina Gustrán que coordina a los subsecretarios de todos los ministerios.

Durante la presentación de este programa, Sánchez dijo que habría "más de un centenar de actos culturales, eventos de diversa índole, en escuelas, calles y museos".

Durante el acto inaugural, celebrado el día 8 de enero en el Museo Reina Sofía, se habló de exposiciones, conferencias y actividades culturales, aunque no se mencionó al Congreso.

Este no será el único acto en el Parlamento. El 30 de noviembre, la Cámara Baja también celebrará una mesa redonda con escritores.