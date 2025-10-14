La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado como "muy loco" que se esté "discutiendo hoy el aborto en España" y ha asegurado que Feijóo "tiene que elegir entre las mujeres españolas o Vox".

"Que estemos discutiendo hoy del aborto en España es muy loco, cuando hay gente que ya pensaba que esto estaba en la Constitución. Estamos en un claro retroceso si están poniendo en cuestión el debate del aborto", ha lamentado, alegando que, en su opinión, Feijóo "tiene un problema": "Tiene que elegir entre las mujeres españolas o Vox".

En un acto este lunes en Madrid, Díaz ha aseverado que "la extrema derecha y las derechas", tanto en España como en el mundo, "intentan desmontar pieza a pieza la democracia", empezando, a su juicio, por el cuerpo de las mujeres. "Lo vemos estos días con el debate que estamos teniendo sobre el aborto", ha precisado, criticando que "el desmontaje acerca de las libertades de las mujeres es un hilo conductor en todo el mundo".