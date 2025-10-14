Choque en Moncloa por blindar el aborto en la Constitución: Sumar ve el plan de Sánchez "limitante" y un retroceso

El mismo día en el que Pedro Sánchez ha anunciado que este martes se iniciará el trámite para blindar el derecho al aborto en la Constitución, Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha criticado la propuesta de los socialistas por ser "insuficiente", "limitante" y un riesgo para posibles retrocesos.

Fuentes de la formación de Yolanda Díaz han mostrado su disconformidad con la fórmula elegida por el PSOE para incorporar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el texto constitucional, cuyo trámite inicia hoy en el Consejo de Ministros solicitando un informe al Consejo de Estado para esta reforma.

Estas mismas fuentes indican que la fórmula socialista consistiría en introducir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución, que recoge el derecho a la protección de la salud, con un texto que los de Sumar rechazan por ser "insuficiente" y "limitante" en la protección del derecho al aborto de las mujeres.

"Limitante"

El texto de los socialistas, al que ha tenido acceso Efe, sería el siguiente: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley regulará el ejercicio de este derecho que, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad".

Sumar admite que le "preocupa" el contenido de ese apartado que el PSOE quiere introducir en la Constitución y afirman que, incluso, puede implicar un retroceso en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo porque no ponen énfasis ni en la libertad ni en la universalidad.

De hecho, alertan de que la idea de los socialistas es hacer una referencia genérica para garantizar la salud pública y sus servicios, lo que a su juicio sería "limitante".

Por ello, reivindican como hicieron ya por medio de una proposición de ley en el Congreso que se habilite una sección cuarta en el artículo 43, que estipule el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que "sea libre, informada, plena y universal", explicitando que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física.

Afean que el PSOE baraja en principio una redacción alternativa, que menciona sólo el reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, sin énfasis y a la libertad y universalidad, y que la ley garantizará a los poderes públicos a su prestación en condiciones de igualdad.

El aborto en la Constitución

Será este martes cuando el Consejo de Ministros pida un informe al Consejo de Estado para iniciar el trámite de blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución. También requerirá formalmente a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso que cumpla la ley y cree el registro de médicos objetores.

En una entrevista en la Ser, Sánchez ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen, ya que no deberían tener "ningún problema, ni político ni intelectual".



No ha descartado un referéndum al respecto pero ha recalcado que su opción es iniciar la reforma constitucional desde el Ejecutivo para introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución.



Sánchez ha considerado necesario seguir el camino de Francia porque, con independencia de que exista la ley del aborto, hay gobiernos autonómicos que "por cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo" la incumplen.