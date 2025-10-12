Sánchez deja en el aire el futuro de 15 nuevas universidades privadas: Madrid, Extremadura y Aragón, las más afectadas

El Real Decreto de creación de nuevas universidades, que aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, pone patas arriba el presente y futuro del sistema universitario español.

Aunque muchas de las condiciones establecidas deben aplicarse también a las universidades privadas que ya están funcionando, los más afectados son los promotores de aquellos centros cuya tramitación todavía está en curso.

El futuro de un total de 15 centros de educación superior queda en manos de un reglamento que, aunque criticado por el Consejo de Estado en varios apartados, ha salido adelante.

Los proyectos son de lo más variados, aunque principalmente hay dos líneas claras: potenciar las plataformas online de estudio e intentar solventar la falta de médicos con facultades sanitarias.

La mayoría de estas universidades quieren abrir Madrid (4), Extremadura (4) y Aragón (3), tres comunidades gobernadas por el PP.

El primer proyecto que prevé ponerse en marcha, y que tiene todos los informes preceptivos aprobados con buena nota hasta ahora, es el IE Universidad Madrid.

El proyecto está impulsado por el Instituto de Empresa (IE), con sede en Madrid y tendrá su campus en el norte del Paseo de la Castellana.

El proceso administrativo está en marcha y, con este proyecto, prevé ampliar su área formativa a arquitectura, diseño, ciencias, tecnología, economía, relaciones internacionales y derecho.

Junto a este proyecto, hay otros dos centros (actualmente adscritos a la Universidad Rey Juan Carlos) que también van a emprender su vuelo en solitario.

Por un lado, está la Universidad Felipe II y, por el otro, la Escuela Universitaria de Artes TAI. Ambas están en fase administrativa para dejar de depender de la Universidad pública madrileña y convertirse en centros privados.

Por último, en Madrid también se están ultimando los detalles de la futura Universidad Abierta de Europa, que prevé ser 100% online.

El expediente para su puesta en marcha se inició en 2022. El Ministerio emitió un informe desfavorable por falta de garantías en investigación y colaboración con el tejido productivo.

El Gobierno de Ayuso ha decidido seguir adelante con el expediente porque, hasta ahora, no son vinculantes dichos informes.

Con un informe negativo por parte del Ministerio de Universidades y el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES), está el proyecto de la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde), cuya tramitación se inició hace más de dos años.

El proyecto de Uninde apuesta por grados y posgrados en salud, tan necesarios ante la falta de profesionales sanitarios. Aun así, el centro está rodeado de polémica. Está impulsado por capital chileno y peruano.

También está en marcha la tramitación de la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por Planeta de Agostini Formación y Universidades Holding.

Tendría su sede en Badajoz, pero impartiría formación a distancia, convirtiéndose en una de las futuras universidades online que planean asentarse en el país.

Su oferta inicial será de 11 grados, 12 posgrados y tres programas de doctorado con títulos como Psicología, Educación Infantil y Primaria, Matemáticas, Marketing y grados en Data Science y Business Intelligence, entre otros.

Otro de los proyectos más avanzados es el de la Universidad de Mallorca, impulsado por Adema. Este septiembre se anunció que seguía adelante pese al informe desfavorable emitido por los técnicos del Ministerio de Ciencia. Sus apuestas más fuertes son grados en Arquitectura y Medicina.

Proyectos en el cajón

Más retrasadas están otras iniciativas que siguen en el cajón de Diana Morant y que, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves, tendrán que adaptarse a las nuevas normas.

En Extremadura hay otras dos iniciativas: la Universidad Europea de Extremadura (promovida por la entidad Iniciativa Educativa Extremadura) y la Universidad CEU Núñez de Balboa (de la mano de la Fundación Universitaria San Pablo CEU). Ambas se remitieron al Ministerio en julio de 2024.

De ambas se sabe poco, porque están en fases muy iniciales.

La dependiente del CEU será 100% online y tendrá su sede en Jerez de los Caballeros. Por su parte, la Universidad Europea de Extremadura será presencial. Como la Uninde, su principal reclamo será el Grado en Medicina, en asociación con Sanitas.

Junto con Extremadura, la segunda región que más perjudicada se puede ver por el decreto es Aragón. Tiene tres proyectos pendientes del informe del Ministerio.

El más avanzado es el de Power University. Detrás de este centro privado, que pretende ser un referente tecnológico, está el grupo thePower Education. Quieren imitar el modelo del MIT y tienen hasta sede en la que ubicarse: los conocidos como los cacahuetes de la Expo.

Le sigue la Universidad Niccolò Cusano NCI Aragón, que se ubicará en Calatayud. El centro está respaldado por la Società delle Scienze Umane y pretende instalarse en un campus en la antigua Azucarera Labradora, junto a la estación del AVE.

Su promotor, el actual alcalde de Remi (financiador del partido de Giorgia Meloni), se ha comprometido a poner en marcha tres facultades: Ingeniería, Ciencias Sociales y Derecho, y Ciencias de la Salud.

Su modelo combina presencialidad y flexibilidad para estudiantes que vienen de fuera de Aragón. No ha estado exento de polémica, porque sus promotores primero intentaron afincarla en Málaga, pero la Junta de Andalucía rechazó el proyecto.

Está más atrasada la tramitación de la Universidad a Distancia de Aragón (UNIAR), de la que se sabe muy poco: su carácter online y que tras la marca están "empresarios afincados en Madrid".

Fuera del territorio aragonés, quedan otros tres proyectos en el cajón del Ministerio de Diana Morant: la Europea de Asturias, la Antonia Guerrero en Estepona y la Digital de Tenerife.

Sobre la primera, se sabe que va a estar enfocada en un campus de Ciencias de la Salud con sede en Gijón, donde se impartirán las carreras de Medicina y Enfermería como principales reclamos. Todo ello, impulsado por el hub biosanitario de la zona.

Respecto a la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, ha planteado ubicar su sede inicial en el centro cultural Padre Manuel de Estepona, mientras se construye un futuro campus.

Por último, está la Universidad Digital de Tenerife, perteneciente al grupo Europa Education (vinculado a la Universidad Europea de Canarias). Su propuesta llegó al Ministerio de Universidades este 2025 y, si se pone en marcha, se convertirá en la tercera opción online privada en Canarias.