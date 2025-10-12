El PP atribuye al interés "económico" de Zapatero el silencio del Gobierno sobre el Nobel de Corina Machado

El PP atribuye al interés "económico" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el "silencio atronador" del Gobierno sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, calificó este sábado a Machado como "una heroína del siglo XXI" y "un ejemplo para todas las mujeres y todos los demócratas que defendemos la democracia liberal, la Justicia y las libertades".

Este premio, añadió, demuestra que "estamos ganando a la izquierda una batalla muy importante, la de la democracia, la libertad y la Justicia".

El exvicepresidente Pablo Iglesias reaccionó el viernes al galardón comparando a Corina Machado con Adolf Hitler.

Para la portavoz del PP, se trata de una afirmación "deleznable" que "identifica muy bien a qué tipo de personajes ha metido Pedro Sánchez en el Gobierno".

Otros dirigentes de Podemos insultaron a la nueva Nobel de la Paz tachándola de "fascista" y "golpista".

Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez y sus ministros siguen guardando silencio sobre el galardón, que reconoce la lucha del pueblo venezolano por la libertad, frente a la tiranía impuesta por Nicolás Maduro.

MAGISTRAL Rafa Latorre 🎩 pic.twitter.com/fAQf15oHtM — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) October 11, 2025

Preguntado al respecto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se limitó a indicar el viernes que el Gobierno español "siempre defiende los derechos humanos" en todo el planeta, pero evitó felicitar a María Corina Machado.

Y ante la misma respuesta, Margarita Robles optó por hablar sobre la búsqueda de la paz en Gaza y en Ucrania.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, encuentra muy llamativo el "silencio atronador" del Gobierno, que "no ha sido capaz de felicitar ni dar la enhorabuena una heroína como María Corina Machado. Parece que pesan más las condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Maduro", declaró este sábado.

Muñoz también consideró "irónico" el "fanatismo" del ministro Ángel Víctor Torres, que hace pocos días pedía que le concedan el Nobel de la Paz a Pedro Sánchez, quien se ha visto apartado del proceso internacional de negociación sobre Gaza.

A su juicio, el ministro de Memoria Histórica debería preocuparse mucho más por la información que la UCO pueda enviar al juez sobre su posible implicación en el llamado caso Koldo.

El único dirigente socialista destacado que ha felicitado en las redes a María Corina es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Quiero felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Siempre apoyaré la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad y por la paz. Felicito también a la comunidad venezolana que vive en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. https://t.co/7kHgLs6krn — Emiliano García-Page (@garciapage) October 10, 2025

"Quiero felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz", escribió el viernes Page en su perfil de X, "siempre apoyaré la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad y por la paz. Felicito también a la comunidad venezolana que vive en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país".

Por su parte, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, ha mostrado su "emoción, orgullo y felicidad" por este reconocimiento a la líder de la oposición de Venezuela.

El emotivo discurso de Cayetana Álvarez de Toledo a María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz: "Cuántas veces no te habrán llamado ultra"



La diputada española dedicó unas sentidas palabras a su amiga venezolana, destacando su coraje y su ejemplo de resistencia pic.twitter.com/91mIAQYcrr — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 11, 2025

"Cuántas veces te habrán llamado ultra, elitista, radical", ha dicho Álvarez de Toledo en un mensaje, dirigiéndose a la nueva Nobel de la Paz, "cuántas veces no habrán dicho que tu firmeza acabará provocando en Venezuela una guerra civil".

"Era exactamente al revés, y lo sabíamos", ha añadido, "tu firmeza democrática es la que asegura la paz civil y la que llevará a Venezuela la libertad".