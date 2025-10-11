El Gobierno insiste en incluir la lucha contra la crisis climática como gasto en Defensa pese a los avisos de la UE y de Trump

Cuando el pasado mes de junio la OTAN anunció que pediría a los Estados miembros que alcanzaran el 5% de gasto militar, Pedro Sánchez dio orden a los suyos de buscar fórmulas para no aceptar de ninguna manera ese porcentaje.

El presidente del Gobierno argumentó a su equipo más cercano que no estaba dispuesto a admitir una exigencia que supondría tener necesariamente que recortar gasto social.

Argumentó también que sería imposible cumplir con el 5% sin Presupuestos Generales del Estado y, a la vez, que algunos de sus socios parlamentarios y de Gobierno apoyaran un proyecto de cuentas que incluyera un aumento tan elevado en Defensa.

Fuentes de Moncloa aseguran ahora que Sánchez mantiene su posición, pese a las amenazas de Donald Trump de sacar a España de la OTAN.

Es más, minimizan esas amenazas y explican que el presidente de Estados Unidos no tiene manera ni mecanismo para "castigar" a España por no elevar al 5% el gasto militar.

Explican que, cuando en junio se ejecutó la orden de Sánchez de no aceptar la exigencia de la OTAN, se evaluaron los riesgos de la decisión y las posibilidades de que hubiera represalias para España. Y se llegó a la conclusión de que no había posibilidad.

De hecho, recientemente, Trump ya amenazó con represalias elevando aranceles a España y se comprobó luego que no era posible, porque se negocian con el conjunto de la Unión Europea, no con cada uno de los Estados miembros.

En concreto, no es posible echar a un miembro de la OTAN porque no está previsto en sus normas y porque cambiarlas requeriría una unanimidad imposible, según explica el Gobierno.

Tampoco lo ve posible por la importancia económica y estratégica de España: es uno de los seis o siete miembros con más potencia económica y con un ejército numeroso y valorado.

Moncloa explica que España ya firmó en junio un acuerdo con el secretario general de la OTAN que permitía eludir la exigencia del 5%. Además, cambiaba el enfoque para que se mida no el porcentaje de gasto militar, sino el cumplimiento de las capacidades o compromisos que le corresponden con la OTAN.

Según aseguran las mismas fuentes, Estados Unidos tampoco cumple la exigencia de dedicar el 5% de su presupuesto en gasto militar.

Defensa y "seguridad"

Sánchez mantiene también su posición de extender el concepto de gasto de Defensa para cambiarlo por gasto en "seguridad", de tal forma que incluya partidas como las dedicadas a combatir el cambio climático.

El pasado mes de agosto, la OTAN dio un espaldarazo a esa posición al certificar que España ya está destinando al gasto militar el 2% de su producto interior bruto (PIB) durante 2025, según constata el último informe de la Alianza sobre esta materia.

No obstante, el comisario de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, considera que España no puede incluir el gasto en lucha contra el cambio climático como inversión en Defensa, según informó este viernes EL ESPAÑOL.

Moncloa responde que lo que importa es la evaluación que realiza la OTAN y asegura que "el cambio climático ha matado más personas en España en los últimos años que los rusos en Polonia, Estonia o Letonia".

Entiende el Gobierno que la principal amenaza a la seguridad en España es la del cambio climático.

Por ejemplo, se pregunta si es posible excluir del gasto militar la inversión para la compra de aviones para apagar incendios.

Y recuerda que este verano varios presidentes autonómicos del PP pidieron más aviones de este tipo para apagar los incendios forestales. Incluso, muchos más de los que dispone España.