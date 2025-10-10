Sánchez fantasea con que Ayuso fomenta "viajes clandestinos a Londres" cuando paga el 73% de los 21.000 abortos de Madrid

"Váyanse a abortar a otro lado". Con esta frase, Isabel Díaz Ayuso cerró su intervención en la Asamblea de Madrid sobre el aborto, una expresión que —según su entorno— ha sido "sacada de quicio", pero que ha provocado la indignación de la izquierda.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Sanidad, Mónica García, han utilizado las palabras de la presidenta madrileña para insinuar que las mujeres de la región podrían tener que "volver a viajar a Londres para abortar". Sin embargo, los datos oficiales apuntan en otra dirección.

El último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la Comunidad de Madrid muestra que todos los abortos solicitados por mujeres en la región se han practicado sin que exista una desigualdad entre quienes "pueden pagárselo y quienes no", como denuncian Más Madrid y el PSOE.

Los datos constatan lo contrario a ese "viaje a Londres" con el que fantasea Sánchez: los abortos solicitados en Madrid los sufragan las arcas regionales, excepto los de quienes, libremente, eligen acudir a un centro privado y costeárselo ellos mismos.

Según el último informe interno de la Comunidad de Madrid, la financiación pública alcanzó en 2024 al 72,9% de las IVE (81,1% en españolas y 65,9% para las mujeres nacidas en otro país).

Esto significa que, sin importar si el aborto se ha realizado en una clínica privada especializada o en una pública, la Comunidad de Madrid lo costea igual.

Ayuso a Más Madrid: “Váyanse a otro lado a abortar”

Según estas mismas cifras, la región practica el 20% del total de los abortos que solicitan las mujeres de nuestro país. Más de 21.000 interrupciones del embarazo se llevaron a cabo en 2024 en la región, 18.081 de ellas a madrileñas. O lo que es lo mismo, cincuenta al día, dos cada hora.

Fuentes del Servicio Madrileño de Salud insisten en que Madrid garantiza este derecho al aborto no solo a sus ciudadanas, sino también a mujeres de otras comunidades autónomas.

Distribución de IVE según hijos e IVE previas. Comunidad de Madrid, 2024 CAM

De hecho, uno de cada diez abortos practicados en la región durante 2024 —último año con datos disponibles— correspondió a mujeres no residentes, la mayoría procedentes de Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE.

En total, el 13,9% (2.932 casos) fueron de mujeres de otras regiones o países, 130 de ellas con residencia en el extranjero, "mayoritariamente" en Portugal y 2.802 de otras regiones.

La cifra no es anecdótica. Esta proporción se mantiene estable en los últimos años: en 2023 la cantidad de mujeres de otras regiones que abortaron en Madrid fue del 13,5% (2.779 mujeres), en 2022 del 13,2% (2.502) y en 2021 del 12,9% (2.355).

En todos los ejercicios, la mayoría de las pacientes procedían de Castilla-La Mancha.

"Manipulación"

Desde la Real Casa de Correos califican la polémica como una "manipulación" y aseguran que "en Madrid no hay ningún problema con el aborto".

Los datos del propio gobierno regional confirman que la región es una de las que más intervenciones realiza: "en 2024 se practicaron 18.081 abortos —una media de 50 al día, dos cada hora—, cerca del 20% del total nacional".

El dato facilitado por el Ejecutivo regional (y que coincide con el del Ministerio de Sanidad) es de 18.081 abortos porque responde al número de interrupciones realizadas a madrileñas.

Si se suman las de mujeres con residencia fuera de la región o del país que también se practican en Madrid el IVE, se alcanza la cifra de 21.013 interrupciones del embarazo realizadas.

Fuentes del Ejecutivo autonómico consideran que "el Gobierno utiliza el aborto para salir de sus escándalos de corrupción y gestión nefasta diarios, pero lo hace de manera falsa".

Desde la Consejería de Sanidad madrileña apuntan, además, a la "hipocresía" de que en los únicos territorios donde el Ministerio de Sanidad tiene competencias directas en Sanidad—Ceuta y Melilla— no se practique ningún aborto. "Todos los casos se derivan a la península. Es la mayor hipocresía", señalan.

La controversia que ha vuelto a la actualidad política no gira en torno a si se practican o no abortos en Madrid —algo que está plenamente garantizado—, sino a dónde se realizan.

Registro de objetores

El Gobierno central reclama que las interrupciones del embarazo no solo sean financiadas por el sistema público, sino que se practiquen también en hospitales públicos. Es decir, sacar a las clínicas privadas de la ecuación.

En la actualidad, la mayoría de los abortos —sobre todo las IVE— se llevan a cabo en clínicas privadas, una situación que el Ejecutivo central quiere modificar y por lo que ataca a Madrid.

Según sus datos, el 99,53% de los abortos que se practican en la región se hacen en estos centros especializados privados. Aun así, Madrid insiste que la usuaria no debe costear ni un céntimo de ese procedimiento, todo corre a cargo del servicio madrileño de salud.

El segundo foco del debate es el registro de objetores de conciencia, un listado en el que los médicos deben inscribirse si no desean realizar abortos.

Aunque esta medida está prevista en la Ley del Aborto y es de obligado cumplimiento para todas las comunidades, varias aún no la han aplicado. Una de ellas es Madrid.

Ayuso ha reiterado este jueves que en su región no habrá una "lista negra" de médicos. Desde la Consejería de Sanidad rechazan el registro y lo consideran contraproducente.

En su lugar, plantean que el listado lo integren aquellos profesionales que sí deseen practicar abortos. "Si vas a proveer un servicio, quieres saber con qué trabajadores cuentas, ¿no?", explican fuentes del Gobierno regional.

Polémica política

Esa reacción ha dado pie a una guerra de tuits. "No lo vamos a permitir", advertía este jueves Pedro Sánchez en X, a la vez que prometía usar "todos los instrumentos legales" para garantizar los derechos de las mujeres.

En su mensaje, Sánchez asegura que el PP "quiere retroceder 50 años" en materia de derechos y ha equiparado las palabras de Ayuso con una "amenaza a la libertad".

Horas después, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, publicaba una carta en la que defiende el derecho al aborto y pide zanjar el debate.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 9, 2025

"Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", subraya.

Feijóo acusó a Sánchez de "utilizar a las mujeres como último salvavidas político".

Poco después, el presidente del Gobierno volvía a X para ironizar sobre esa carta de Feijóo con el siguiente mensaje: "Isabel, Alberto tiene una carta para ti".