La cabalgata de Reyes de Ábalos: Koldo controló el DNI de las tres prostitutas que el ministro pidió la noche del 5 de enero de 2021

Koldo García pidió el DNI de las tres mujeres que José Luis Ábalos solicitó para pasar la noche de Reyes de 2021.

Una conversación incautada por la UCO en uno de los teléfonos de Koldo desvela que el entonces asesor del ministro escribió el 5 de enero a una mujer, al filo de la tradicional salida de las carrozas de los Reyes Magos.

Se trataba de Vanderleia Aparecida, a quien el asesor tenía guardada en su agenda como "Michel Brasil Valencia".

"Vamos las tres", respondió Vanderleia a Koldo en esa conversación, anunciando que la acompañarían otras dos amigas.

Vanderleia es una de las mujeres que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "mantenían una relación lo suficientemente cercana [con Ábalos] como para que, en varias ocasiones, éste atendiese a sus demandas de dinero".

Que el asesor del exministro pidiera a Vanderleia el DNI de las tres esa noche de la cabalgata de Reyes, podría indicar que esa cita se produjo en casa de Ábalos o en algún edificio donde se requiere de identificación previa para el acceso.

Según desveló el informe de la Guardia Civil conocido la semana pasada, Ábalos recurrió en múltiples ocasiones a su hombre de confianza para abonar regalos y hacer transferencias a Ofelia Stoica, Vanderleia Aparecida y Rozalía.

Todas ellas son extranjeras, ya que, en el informe, aparecen identificadas mediante un NIE (Número de Identificación de Extranjeros). En total, Ábalos les envió 3.623 euros.

Conversación entre Koldo García y Vanderleia Aparecida el 5 de enero de 2021. Arte E.E

En los mensajes hallados ahora en el teléfono de García Izaguirre, este se dirige a Vanderleia: "Dame tu dni", solicita.

La mujer, tras facilitárselo, le replica: "(Es)pera que dice José que vayan las dos".

"????", responde Koldo.

"Dime quién viene, para solucionarlo", insiste el entonces asesor.

"Espera que se decida él", replica la mujer.

Acto seguido, Vanderleia zanja: "Vamos las tres".

Koldo asiente: "Dame el nombre y el dni de las tres".

"Voy con la otra", insiste Vanderleia.

Koldo, confundido, le insiste: "Vamos a ver: ¿con quién vienes?".

"Con dos chicas", dice la mujer.

La mano derecha de Ábalos necesita más información: "¿Viene la rumana?".

"No", responde ella.

"Dame los tres (DNI)", concluye Koldo García.

Práctica habitual

Los agentes relatan en su informe que el modus operandi para pagar a las prostitutas era siempre el mismo: Ábalos reenviaba a Koldo los mensajes que ellas le habían remitido previamente y daba órdenes a su asesor.

"Buenos días, Jose (sic). ¿Me vas a ayudar? Es urgente, envíame aunque sea 200. Si no, pues nada. Gracias de todas formas", solicitó Ofelia Stoica al ministro el 4 de septiembre de 2021.

Ábalos rebotó este mensaje a Koldo García y éste ingresó 201 euros a la mujer (incluida la comisión de gestión, de un euro). Previamente, en junio, el exministro, a través de su asesor, le había ingresado 300 euros.

La UCO también incluía en su informe, ya enviado al Tribunal Supremo, otro mensaje atribuido a Ofelia: "Jose, ¿has averiguado algo para ir a trabajar o no? Si puedes, envíame 100 euros, por favor, Jose, que estoy muy mal".

La dinámica fue la misma: Ábalos reenvió ese wasap a Koldo. En esta ocasión, el asesor le preguntó: "¿La de siempre?". El entonces ministro, curiosamente, respondió: "Gabriela".

Al poco, hizo una transferencia (de 101 euros) a la misma cuenta bancaria en la que Ofelia Stoica recibía el dinero.

El 16 de diciembre, la mujer volvió a quejarse de su apurada situación económica. Pidió a Ábalos 300 euros. "Te los doy cuando te vea", le prometió.

Koldo García le envió, por transferencia, 301 euros. El modo de proceder fue el mismo con la propia Vanderleia Aparecida de Oliveira.

Los ingresos a su favor se dirigieron tanto a su cuenta bancaria como a la de su hijo. Ábalos ordenó que así se hiciera.

"Cuando puedas, ingrésale 200 a Michel (sic), que dice que no tiene para comer", indicó el político a Koldo García el 4 de agosto de 2020.

"¿Puedes transferir 300 a Michel? Confírmame cuando lo hagas, que está canina", ordenó Ábalos el 28 de octubre.

"Si aún me pudiera deducir de la renta estos donativos, jajaja", bromeó el exministro con su asesor el 11 de mayo de 2021, poco antes de la campaña de la Renta de ese año.